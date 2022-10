Kais Saied. O ‘Robocop’ que ascendeu a bei de Tunis

“A Tunísia entrou numa nova fase”, proclamou o Presidente do país norte-africano ao conhecer os resultados do referendo à nova Constituição, adotada por sua iniciativa. Kais Saied festejava 94,6% de votos favoráveis, deixando de lado os dados da magra participação: só foram às urnas 30,5% dos eleitores.

A oposição duvida da seriedade destes números, que a Frente de Salvação Nacional (que reúne forças adversárias do Presidente) considera “inflacionados e inconsistentes com o que os observadores viram no terreno”. Segundo o chefe da aliança, Ahmed Nejib Chebbi, a comissão eleitoral não foi “honesta nem imparcial”. Os receios de falta de escrutínio e controlo democrático têm tudo para crescer sob a nova Lei Fundamental.