Duas caravanas com 4300 migrantes partiram da fronteira sul do México

Duas novas caravanas, compostas por cerca de 4300 migrantes, de vários países, partiram na segunda-feira da cidade mexicana de Tapachula, no estado de Chiapas, fronteira com a Guatemala, para tentar obter documentos que lhes permitam chegar ao norte do país.

As caravanas iniciaram a viagem a partir dos escritórios de regularização migratória do Instituto Nacional de Migração do México (INM) e, de acordo com os seus membros, partiram porque estiveram duas semanas à espera de autorizações temporárias para transitar pelo território mexicano e estas não chegaram.

Ao maior grupo, composto por cerca de 600 crianças, 1200 mulheres e 2000 homens, juntaram-se outros 400 migrantes, seguindo a estrada que percorre praticamente a costa de Chiapas. A primeira caravana, composta por cerca de 100 pessoas, partiu nas primeiras horas da manhã de segunda-feira.

Ambas têm como objetivo chegar ao município de Huixtla, a cerca de 40 quilómetros, onde esperam que as autoridades de migração lhes concedam autorizações temporárias para deixarem o estado de Chiapas.

Esta décima sexta caravana é composta por pessoas da Venezuela, Cuba, Haiti e países da América Central, que procuram chamar a atenção do INM. A porta-voz do grupo, Alexa, de origem venezuelana, referiu que o seu único objetivo é obter autorização para viajar até à fronteira norte do México e depois atravessar para os Estados Unidos.

Os migrantes estão a mover-se sob temperaturas de 35 graus Celsius.

Antes de partirem, lançaram um apelo para que as organizações não-governamentais e de direitos humanos os ajudem e apoiem com água e alimentos para as 600 crianças e 1200 mulheres que decidiram caminhar em busca dos documentos. "Só queremos chegar a Huixtla pacificamente, não queremos problemas, choveu muito no domingo, temos muitas crianças doentes e isso é intolerável", disse o migrante.

De acordo com os migrantes, as autoridades do INM pediram-lhes que cumprissem integralmente o protocolo da Comissão Mexicana de Ajuda aos Refugiados (Comar) para que pudessem ser atendidos, tendo acesso aos escritórios e assim iniciar o seu processo migratório.

Joel Ordaz, da Venezuela, disse à agência EFE que decidiram partir de forma organizada "porque há muitas pessoas nos gabinetes de regularização migratória”, mas não os estão a atender. A região está a assistir a um fluxo migratório recorde para os Estados Unidos, onde a guarda fronteiriça intercetou desde outubro mais de 1,6 milhões de pessoas.

O México recebeu um número recorde de 58.000 pedidos de refugiados no primeiro semestre de 2022, um aumento anual de quase 15%, de acordo com a Comar.