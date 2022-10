Queda de autocarro num rio no Quénia fez 33 mortos

Pelo menos 33 pessoas morreram no domingo no Quénia na queda de um autocarro no rio Nithi, informaram esta segunda-feira as autoridades do condado de Tharaka Nithi, no centro do país.

O acidente ocorreu cerca das 18h40 (16h40 em Lisboa), disse o comissário Norbert Komora, citado pelos meios de comunicação locais, adiantando que o autocarro se despenhou numa ponte, aparentemente devido a uma falha nos travões.

De acordo com a mesma fonte, 10 passageiros sobreviveram à queda e foram transportados para o hospital.

Uma pessoa que testemunhou o desastre contou que o autocarro viajava a grande velocidade, quando chegou à ponte.

O local onde se deu o acidente é considerado um ponto negro das estradas do país, atendendo aos acidentes fatais que aí têm sucedido.