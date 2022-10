França restringe letreiros luminosos e proíbe lojas de terem portas abertas para poupar energia

A crise energética gerada com a guerra na Ucrânia está a motivar iniciativas de vários países europeus com vista a combater desperdícios deste bem escasso - e França prepara decretos que proíbem as lojas com ar condicionado de terem portas abertas, sob pena de lhes serem aplicadas multas, além de restringir os letreiros luminosos, segundo a agência France Presse (AFP).

“Nos próximos dias, publicarei dois decretos: o primeiro vai ampliar a proibição da publicidade iluminada, seja qual for o tamanho da cidade, entre a 01h e as 06h”, com exceção de aeroportos e estações, avançou a ministra francesa da Transição Ecológica, Pannier-Runacher ao "Jornal du Dimanche", citada pela AFP.

“O segundo decreto proibirá as lojas de abrirem as portas enquanto o ar condicionado e o aquecimento estiverem a funcionar", avançou ainda a ministra, detalhando que deixar as portas abertas quando o ar condicionado está ligado gera mais 20% de consumo, o que é "um absurdo".

Face à vaga de calor na Europa, várias cidades em França aprovaram em julho leis municipais para evitar desperdício em comércio com ar condicionado, a exemplo de vários outros casos a nível europeu.

As leis que França prepara agora a nível nacional incluem multas de 750 euros que serão aplicadas às lojas com ar condicionado que mantiverem portas abertas.