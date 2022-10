Elon Musk nega caso com mulher do cofundador da Google

Elon Musk nega ter tido um caso com a advogada e investigadora Nicole Shanahan, mulher do cofundador da Google, Sergey Brin. O "Wall Street Journal" (WSJ) tinha avançado que os dois magnatas, antes amigos, estariam de relações cortadas, dado o envolvimento romântico de Musk com Nicole Shanahan, mas o homem mais rico do mundo acusa o jornal de escrever "artigos de sucesso" contra a Tesla e o próprio Musk.

Musk escreveu, nesta segunda-feira, na rede social Twitter, que as acusações eram falsas ("uma treta"), revelando que ainda é amigo de Sergey Brin.

Citando fontes não identificadas, o "Wall Street Journal" avançava, no fim de semana, que Musk teve um breve envolvimento romântico com Nicole Shanahan em dezembro de 2021. O jornal afirmava também que o caso levou o cofundador da Google a pedir o divórcio em janeiro, pondo ainda termo à longa amizade dos multimilionários das gigantes da tecnologia.

Elon Musk contrapõe: diz ter estado numa festa com Sergey Brin no domingo e que nunca existiu nada de teor romântico com Nicole Shanahan, advogada e investigadora da CodeX, organização dedicada ao uso da tecnologia para melhorar processos legais, com sede na Universidade de Stanford, na Califórnia. Nicole Shanahan também preside a uma fundação dedicada à reforma da justiça criminal, longevidade reprodutiva para mulheres e investigação acerca das alterações climáticas.

Numa publicação posterior no Twitter (onde tem mais de cem milhões de seguidores), Musk garante que já “perdeu a conta” ao número de “artigos de sucesso” sobre a sua vida privada publicadas pelo "Wall Street Journal". Entre os casos elencados pelo empresário, está a notícia de que o FBI estaria prestes a prendê-lo (embora um artigo daquele jornal, datado de 2018, mencionado a investigação criminal sobre a Tesla, não se refira a detenções planeadas).

Sergey Brin pediu o divórcio alegando "diferenças irreconciliáveis", de acordo com o jornal norte-americano, que recorre a registos que foram arquivados no tribunal superior de Santa Clara. Membro do conselho de administração da Alphabet, empresa que controla a Google, Sergey Brin é o oitavo homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 95 mil milhões de dólares (cerca de 93 mil milhões de euros), segundo a Bloomberg. Musk é o homem mais rico do mundo e o valor da sua fortuna ronda os 240 mil milhões de dólares (cerca de 235 mil milhões de euros).

Na reportagem do WST, também é referido que Sergey Brin instruiu os seus assessores a vender investimentos pessoais nas empresas de Musk, após ter tomado conhecimento do caso. O jornal não apurou a dimensão desses investimentos, nem se alguma venda foi de facto realizada.

A amizade de Sergey Brin e Elon Musk era conhecida: os dois visitavam regularmente as casas um do outro em Silicon Valley. O cofundador cedeu perto de meio milhão de dólares à Tesla durante a crise financeira de 2008, quando a empresa tinha dificuldades em aumentar a produção. Em 2015, retribuiu o gesto oferecendo um dos primeiros carros totalmente elétricos da Tesla ao amigo.

Estas notícias surgem num momento em que o fundador da Tesla enfrenta interrupções na produção da marca automóvel e uma disputa judicial para retirar a oferta de 44 mil milhões de dólares pelo Twitter.