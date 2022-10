Crise em Itália: Partido Democrático assume rutura com Movimento 5 Estrelas

O líder do Partido Democrático italiano, Enrico Letta, afirmou hoje que a rutura com o Movimento 5 Estrelas é irreversível, depois de aquele partido populista ter contribuído para a queda do Governo liderado pelo primeiro-ministro Mario Draghi.

O Movimento 5 Estrelas (M5S), a Liga, de Matteo Salvini, e o Força Itália, de Silvio Berlusconi, que integravam a coligação governamental, retiraram o apoio a Draghi, precipitando a demissão do primeiro-ministro e a marcação de eleições antecipadas para 25 de setembro.

Era esperado que o Partido Democrático (centro-esquerda) e o M5S concorressem juntos às próximas eleições legislativas, cenário agora afastado depois do movimento populista e anti-sistema ter recusado dar um voto de confiança a Draghi.

O presidente da região italiana de Lazio, Nicola Zingaretti, ofereceu-se hoje para se candidatar às eleições legislativas e suceder a Mario Draghi como primeiro-ministro de Itália, "sempre e quando o Partido Democrático o deseje".

"Estou disponível para um projeto político", disse Zingaretti.