Ataque em exposição automóvel em Los Angeles faz pelo menos dois mortos e cinco feridos

Pelo menos duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas na sequência de um ataque com arma de fogo no domingo, numa exposição automóvel em Peck Park, no bairro de San Pedro, em Los Angeles.

De acordo com a cadeia de televisão norte-americana FOX, o alegado agressor encontra-se sob custódia policial.

Pelo menos três dos feridos sofreram ferimentos de bala, segundo disse o Corpo de Bombeiros de Los Angeles (LAFD), citado pelo jornal Los Angeles Times.

Informações divulgadas anteriormente davam conta que um total de quatro homens e três mulheres tinham ficado feridos durante o atentado. As sete pessoas foram levadas para hospitais próximos, incluindo duas em estado crítico, segundo o LAFD.

O ataque ocorreu por volta das 15h50 (23h50 em Lisboa), no quarteirão 500 da N. Western Avenue, confirmou Rosario Cervantes, do LAFD.

A polícia isolou o local e encontra-se neste momento a investigar o possível autor dos disparos e as motivações do crime.