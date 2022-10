A “impaciente” contra o “comedido”. Liz Truss quer mudanças sem demora, Rishi Sunak diz que não faz promessas vãs

Não há assim tanto que os distinga. Até nos impostos, o grande tema desta campanha, que foi a única verdadeira cisão entre Liz Truss e Rishi Sunak, a diferença traduz-se em tempo: Truss que baixar os impostos já, Sunak considera que o futuro será demasiado oneroso se não se tiver cuidado nos cortes fiscais.

Em 20 segundos, durante o debate desta segunda-feira entre os dois candidatos a suceder a Boris Johnson, quase tudo ficou claro no campo da economia. A primeira pergunta da jornalista Sophie Raworth foi precisamente sobre a inflação, o custo de vida a subir, os preços da energia quase incomportáveis para muitas famílias.

Está nos planos alguma ação imediata “para setembro ou outubro”? O ex-ministro das Finanças Rishi Sunak optou pela moderação fiscal: “Sei que é difícil e durante o meu tempo como ministro passei muito tempo a falar com pessoas como vocês sobre como podemos ajudar o país a combater estas contas que continuam a subir e talvez se lembrem que uma das últimas coisas que fiz como foi aprovar medidas para ajudar as pessoas a ultrapassar o outono e o inverno. Claro que, como primeiro-ministro, vou continuar a desenvolver políticas para apoiar pessoas que, como vocês, estão a trabalhar arduamente para sustentar as vossas famílias”, disse, falando para uma audiência composta exclusivamente por eleitores que votaram no Partido Conservador em 2019.

O debate aconteceu em Stoke-on-Trent, cidade tradicionalmente trabalhista mas que os conservadores conseguiram conquistar nas legislativas que, com Johnson, deram uma maioria de 80 lugares ao partido que agora Truss e Sunak querem liderar.

Sophie Raworth não o deixou escapar-se e voltou a perguntar se haverá ajudas específicas no curto prazo. “Teremos de ver como evoluem as contas de electricidade. Acho que as pessoas sabem que, comigo, à medida que a situação real evolui, eu encontro formas de ajudar as pessoas. Mas estamos só a pensar nas soluções de curto prazo e penso que seria bom tirar um momento para pensar em soluções de longo pazo”.

Logo a seguir falou de melhor isolamento térmico e da possibilidade de produzir mais energia dentro de portas, para reduzir o seu preço final. E Liz Truss, o que faria? “Eu vou agir imediatamente. Eu sei que as pessoas neste país estão a debater-se com uma subida no custo de vida que é dos maiores verificados numa geração. É difícil pagar pelo combustível, é difícil pagar a alimentação”. Soluções: reverter o aumento das contribuições para a segurança social e anular temporariamente o imposto verde, o que “retiraria algum dinheiro às contas de eletricidade”. Mais precisamente 153 libras por ano.

E aqui entrou em força o tema dos impostos, com Truss a dizer que só se pode pagar dívida fomentando a economia e só se fomenta a economia reduzindo os impostos. “Precisamos de retirar dividendos das oportunidades do pós-Brexit”, disse Truss, uma tirada que nem a jornalista nem os dois comentadores chamados a questionar os candidatos aproveitou. Esta seria apenas a primeira de muitas menções ao “Brexit” que passaram em branco. “Como é que as pequenas e médias empresas podem tirar dividendos do Brexit se neste momento têm demasiados custos na exportação para a UE e por isso muitas desistiram de o fazer?” teria sido uma pergunta interessante.

Por seu lado, Rishi Sunak garantiu não considerar "responsável" colocar as dívidas da covid no "cartão de crédito" do país, já que seriam “os nossos filhos e netos a pagar a conta”. A agora muito criticada decisão de subir impostos durante a pandemia foi tomada para "proteger a economia" e o SNS. Liz Truss voltou a mostrar que não está disponível para soluções de efeito lento e pediu “que se acabe com a ortodoxia”.

A ministra dos Negócios Estrangeiros disse que “dentro de três anos” a dívida começaria a ser paga, segundo o seu plano para a economia, mas, para já, é preciso baixar os impostos. Subir impostos vai levar a uma “recessão”. Sunak interrompeu para dizer que a inflação é “o” factor mais importante “com a qual as famílias britânicas estão a ter de lidar e, se os impostos forem cortados, a inflação poderá aumentar ainda mais”.

Este foi sem dúvida o momento mais intenso de um debate morno, que decorreu sem grandes críticas mútuas, apenas com doses comedidas de acrimónia aqui e ali. E não acabou aqui. Logo de seguida, acusou Truss de querer pedir emprestados mais de 40 mil milhões de libras. Sunak acusou-a de estar a viver um momento de “adrenalina do açúcar”, uma expressão usada como metáfora para alguém que, como se consumisse imenso açúcar, passa por um período de atividade muito intensa, seguindo-se outro de letargia. Truss defendeu-se dizendo que Sunak aumentou os impostos como nunca se viu “em 70 anos”.

O editor de política da BBC, Chris Mason, entrou no debate nesta altura, com uma pergunta muito direta para Sunak: depois de ter ficado conhecido por todas as subidas de impostos dos últimos anos, pode o público confiar que ele os irá descer?. Sunak diz que sim, mas não mordeu a cenoura do facilitismo: “apenas quando for o momento certo”, resumiu.

Para Liz Truss, Mason guardou uma pergunta um pouco mais ardilosa, e mencionou um livro (“Brittain Unchained") que é um manifesto contra a regulamentação dos mercados, verdadeiramente thatcheriano, no qual Liz Truss assina um capítulo sobre educação. Ora, nesse livro há um outro capítulo onde está escrito que os britânicos “estão entre os trabalhadores mais preguiçosos do mundo”. Ela concorda com isto? Truss diz que não escreveu esse capítulo, é da autoria de Dominic Raab, agora apoiante de Sunak. Raab disse esta noite no programa Newsnight que todos os autores do livro tiveram oportunidade de rever os capítulos e concordaram todos com o conteúdo do manuscrito.

A cada oportunidade, Truss ia repetindo que o país “precisa de ação e não de promessas para o amanhã”. Por outro lado, Sunak interrompia: “se os conservadores não servem para assegurar as contas certas, servem para quê?”. Outro ponto que a ministra dos Negócios Estrangeiros fez questão de sublinhar é que é “uma pessoa que faz”, como ficou demonstrado, disse, quando o Reino Unido aprovou algumas das mais fortes sanções à Rússia ou em todos os acordos pós-Brexit que assinou. Aqui também faltou perguntar aos candidatos que outros planos têm para acordos comerciais para os próximos tempos uma vez que os acordos assinados por Truss foram, na sua maioria, apenas renovações de acordos prévios, com a exceção da Austrália e da Nova Zelândia.

Na pasta da política externa muito ficou por explorar, apenas houve tempo para que ambos lutassem pelos seus legados “anti-China” apenas para serem ambos desmascarados, uns pelo outros, como apoiantes de uma relação mais profunda com a segunda economia do mundo há apenas alguns anos.

Sobre se vão continuar a apoiar a Ucrânia não se fizeram perguntas mas Sophie Raworth questionou se concordariam em enviar a Marinha para o Mar Negro para defender a extração de cereais dos portos ucranianos - ambos disseram que não até porque, como explica o professor de Política Rob Ford no Twitter, não é permitido enviar navios de guerra para o Mar Negro (a Convenção de Montreux explica).

Um dos momentos mais extemporâneos do debate aconteceu quando Chris Mason chamou a debate um tweet de Nadine Dorries, deputada conservadora que apoia Liz Truss, sobre os brincos baratos de Truss em comparação com os fatos caros de Sunak.

Até o público fez que não com a cabeça, que não queria saber desse tema mas os jornalistas defenderam-se dizendo que a pergunta tinha como objetivo medir “o tom” da campanha. Foi o mote de que Sunak precisava para falar da sua família, imigrante, uma parte do debate que foi cortada em versão "soundbite" pela sua equipa meros segundos após o fim e posta a circular nas redes sociais num ápice.

“Eles trabalharam dia e noite, pouparam e sacrificaram muito para proporcionar um futuro melhor para seus filhos”, disse Sunak, que lembrou os tempos como empregado de mesa num restaurante indiano em Southampton, no sul do país.

Ainda assim, muita imprensa tem acusado Sunak de estar desligado do mundo real por ter sempre estudado em escolas privadas e ter uma considerável fortuna pessoal. Truss nunca apontou este facto como defeito mas chamou a si a sua própria educação, bem mais modesta, em escolas públicas do norte do país, incluindo em Paisley, um subúrbio de Glasgow que é uma das áreas mais pobres de todo o Reino Unido.

A questão do protocolo que gere o estatuto da Irlanda do Norte no pós-Brexit foi esquecido (apesar de a UE já ter anunciado o início de um processo que pode chegar ao Tribunal Europeu de Justiça), tal como a questão dos voos de deportação de migrantes para o Ruanda, as filas impossíveis na cidade portuária de Dover (fronteira com França pelo Canal da Mancha) ou as filas nos aeroportos. No fim, um segmento de “sim” ou “não” mostrou que realmente muito mais é aquilo que os une. Em uníssono disseram que “não!” é culpa do Brexit as filas de camiões em Dover e “sim!” é preciso legislar para que os serviços essenciais, como a ferrovia, não possam ficar paralisados por greves.

No final, uma sondagem a “1000 eleitores de todos os espectros” da Opinium mostrou uma divisão quase a metade: 39% consideram que a vitória foi de Sunak, 38% inclinam-se para Truss.