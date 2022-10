Mais de dois mil migrantes resgatados do Mediterrâneo este fim de semana

As autoridades italianas resgataram este sábado 674 migrantes ao largo do sul de Itália. Foram também retirados da água os corpos de cinco pessoas.

De acordo com um comunicado da Guarda Costeira divulgado este domingo, a maioria dos migrantes estava num barco de pesca a 124 milhas da costa de Calabria. Alguns foram resgatados com vida da água.

Os migrantes foram encaminhados para os portos da cidade de Sicília e Calabria já durante a manhã deste domingo. Os corpos dos cinco mortos foram transferidos para a morgue do hospital siciliano de Messina.

O resgate acontece numa altura em que o fluxo de migrantes no Mediterrâneo tende a aumentar devido às condições favoráveis do mar durante o verão. Devido à escassez de comida causada pela guerra da Ucrânia no Norte de África e Médio Oriente, os países mediterrâneos antecipam mais de 150 mil chegadas este ano (mais 25 mil do que em igual período do ano passado), noticia a Euronews.

Durante este domingo, o Ocean Viking (navio com bandeira norueguesa) realizou três operações de resgate ao largo da Líbia. Segundo anunciou a organização humanitária SOS Méditerranée no Twitter, na primeira operação foram resgatadas 87 pessoas, incluindo 57 menores não acompanhados. Na segunda 108 pessoas. Na terceira 73, incluindo um bebé. Os migrantes estavam em embarcações de borracha impróprias para o alto mar e não tinham coletes salva-vidas.

O Ocean Viking tem neste momento 268 migrantes a bordo, incluindo mais de cem menores não acompanhados.

Numa missão separada, o navio de resgate da ONG alemã Sea-Watch retirou da água mais de 400 migrantes, incluindo várias crianças e duas mulheres grávidas que viajavam em quatro barcos sobrelotados. A guarda costeira italiana realizou uma evacuação média de uma das mulheres grávidas e respetivo marido, assim como de uma criança menor com queimaduras graves e os pais. Permanecem a bordo 439 migrantes à espera de permissão para desembarcar.

Em Lampedusa, desembarcaram na última noite mais de 400 migrantes. No sábado, a ilha italiana já tinha recebido 350 pessoas, criando dificuldades ao centro de recepção a migrantes local.

Desde o início do ano, mais de 34 mil migrantes e requerentes de asilo chegaram a Itália. São mais 25 000 do que os que em igual período do ano passado, indicam os dados do ministério do Interior italiano.