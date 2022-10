Japão em nível máximo de alerta após erupção do vulcão Sakurajima

O vulcão Sakurajima, localizado no ponto mais a sul do Japão, entrou em erupção na noite deste domingo, expelindo fumo e rochas. As informações iniciais não dão conta de danos ou feridos, mas as autoridades aconselharam a evacuação.

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (AMJ), a erupção ocorreu às 20h05 (12h05 em Lisboa), quando as imagens das câmaras de vigilância da agência mostram o cone do vulcão a emitir uma nuvem de fumo e lava.

De acordo com a AMJ, o vulcão poderá projectar rochas até 2,5 quilómetros de distância, havendo também a possibilidade de ocorrência de fluxo de lava e expelição de cinzas e gases no raio de dois quilómetros.

Por isso, a agência aumentou o nível de alerta para o nível máximo (5) e recomendou cautela aos residentes da região e cidade homónima de Kagoshima. A área é pouco povoada, pelo que a ordem de evacuação terá afetado cerca de 50 pessoas.

Apesar do aumento do nível de alerta, os reguladores nucleares dizem não ter detetado irregularidades da central nuclear de Sendai (localizada a cerca de 50km do vulcão).

O Sakurajima, localizado a cerca de mil quilómetros de Tóquio, é um dos vulcões mais ativos do Japão, tendo entrado em erupção várias vezes ao longo das últimas décadas. O local é uma famosa atração turística no país, uma vez que é frequente o vulcão emitir fumo e cinzas. Este sábado e domingo mostrou sinais de erupção quatro vezes, numa das quais emitiu uma pluma (cinza vulcânica) que atingiu os 1200 metros de altitude.

O vulcão costumava estar localizado numa ilha, mas tornou-se numa península após a erupção de 1914. A última vez que o Japão emitiu um alerta de evacuação máxima para um vulcão foi quando o vulcão da ilha Kuchinoerabu entrou em erupção, em 2015.

O vulcão está localizado no Anel de Fogo do Pacífico, uma zona conhecida pela elevada atividade sísmica e vulcânica.

[notícia atualizada às 23h31]