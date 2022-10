Donbas. Salvar vidas debaixo de uma chuva de metralha

Uma explosão faz saltar pequenos pedaços de metralha em redor de duas mulheres. Nenhuma delas se altera. São Marichka e Vaselyna, paramédicas que fazem parte do grande número de mulheres que arriscam a vida todos os dias para socorrer feridos na frente do Donbas. Uma delas está deitada no chão, sobre um colchão, debaixo de uma árvore. Ao lado, uma garrafa meia de água e uma caixa de chocolates.

A outra está em cima do capô da ambulância, a ler um livro. Àquela explosão seguem-se outras quatro, mas nenhuma das mulheres se deixa afetar pela proximidade dos projéteis. Não chegam sequer a vestir o colete antibalas.