Uma "ilustração gritante das alterações climáticas": imagens de satélite da NASA mostram seca histórica no México e EUA

Imagens de satélite capturadas pela NASA na última semana mostram dois importantes reservatórios de água na América do Norte em valores mínimos históricos.

O primeiro conjunto de fotografias, divulgado esta sexta-feira, mostra a evolução do Lago Mead (o maior reservatório dos EUA, situado nos estados de Nevada e Arizona) desde 2000 até 2021 e 2022. "Continuando a tendência decrescente de 22 anos, os níveis de água no Lago Mead estão no seu mais baixo desde abril de 1937, quando o reservatório ainda estava a ser enchido pela primeira vez. A 18 de julho de 2022, o Lago Mead estava com apenas 27% da capacidade", explica a agência norte-americana.

Este reservatório, um dos mais importantes do país, "fornece água a milhões de pessoas em sete estados, terras tribais e norte do México".

O segundo conjunto de imagens divulgado pela NASA este sábado é referente a este segundo país, mostrando a diferença dos níveis de água no reservatório de Cerro Prieto, perto de Guadalupe (estado de Nuevo Léeon, no norte), entre 2015 e 2022.

"Os níveis de água no reservatório de Cerro Prieto (...) têm vindo a diminuir há anos. Mas uma seca persistente e profunda nos últimos dois anos trouxe o reservatório, construído na década de 1980, ao seu ponto mais baixo. Em julho de 2022, o reservatório caiu para 0,5% de sua capacidade de 393 milhões de metros cúbicos", refere a agência.

Segundo a NASA, "Monterrey, capital do estado de Nuevo León e a segunda maior área metropolitana do México, depende do reservatório Cerro Prieto para parte do seu abastecimento de água".

"O esgotamento do reservatório prejudicou a indústria, a agricultura e o turismo. Na segunda semana de julho de 2022, quando as temperaturas subiram para 40°C em Nuevo León, os níveis de água caíram tanto em Cerro Prieto que a água não pôde mais ser extraída do lago. Em resposta, a Comissão Nacional de Água do México anunciou medidas de emergência que incluíram redirecionando de alguns lotes de água industriais e agrícolas para garantir o abastecimento residencial."

Imagens são "ilustração gritante das alterações climáticas"

Para a NASA, as imagens agora apresentadas "fornecem uma ilustração gritante das alterações climáticas e da seca de longa duração que poderá ser a pior nos EUA em 12 séculos".

De acordo com o relatório mais recente da NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA), no final do mês passado, 34% do território contíguo dos EUA estava a atravessar condições de seca severa ou extrema. O fenómeno tem particular incidência nos estados que dependem do Lago Mead e na área da fronteira sul. Ao mesmo tempo, a seca afetava também mais de 21 milhões de pessoas e dois terços do território mexicano.

Simultaneamente, os registos da NOAA indicam que o Hemisfério Norte assistiu este ano ao segundo mês de junho mais quente desde que há registo. Foi também o 46º mês de junho e o 450º mês consecutivos em que as temperaturas registadas superaram a média do século XX. Os dez meses de junho mais quentes registados aconteceram todos desde 2010.