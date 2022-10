Irão anuncia captura de grupo ligado aos serviços secretos de Israel

O Irão anunciou este sábado que os seus agentes secretos desmantelaram um grupo ligado à agência secreta israelita Mossad, que alegadamente já tinha planeado operações terroristas no interior do país, e apreenderam armas, explosivos e equipamento técnico.

De acordo com a televisão oficial iraniana, os membros do grupo entraram no país proveniente de uma região predominantemente curda, como é o caso das zonas fronteiriças da Turquia e do Iraque.

Citada pela AP, a reportagem do canal televisivo dizia que as forças iranianas prenderam todos os membros do grupo e confiscaram uma grande quantidade de armas, explosivos e equipamento técnico e de comunicação.

O grupo planeava, segundo a estação de televisão, realizar ações de sabotagem e "operações terroristas sem precedentes em áreas sensíveis", provavelmente referindo-se a instalações militares e de segurança.

Israel não reagiu de imediato à notícia, nota a AP.

O oeste do Irão, na zona das fronteiras com a Turquia e o Iraque, tem sido palco de confrontos esporádicos entre as forças iranianas e separatistas curdos, bem como militantes ligados ao grupo extremista Estado Islâmico.