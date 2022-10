Sri Lanka: Exército desmantela o principal campo de manifestantes antigoverno

Centenas de soldados e polícias do Sri Lanka invadiram esta sexta-feira o principal campo de manifestantes antigovernamentais que bloqueavam o palácio presidencial na capital Colombo e começaram a retirar as tendas existentes, avançou a AFP.

Armadas com bastões, as autoridades cingalesas removeram as barricadas que tinham sido erguidas em frente à entrada principal do palácio, que os manifestantes tinham invadido parcialmente no início deste mês. Os manifestantes tinham anunciado que planeavam abandonar a área até sexta-feira à tarde, após a nomeação de um governo pelo novo presidente, Ranil Wickremesinghe.

O novo presidente do Sri Lanka tomou já posse, sublinhando a sua vontade de formar um governo de unidade nacional para tirar o país da histórica crise económica que se tem feito sentir durante os últimos meses.

Ranil Wickremesinghe foi eleito chefe de Estado no dia anterior pelo parlamento com o suporte dos apoiantes do seu antecessor, Gotabaya Rajapaksa, que se demitiu na semana passada após fugir do país, abalado por quatro meses de protestos contra o seu governo.

Eleito para o resto do mandato de Rajapaksa, que termina em novembro de 2024, Wickremesinghe procura agora um primeiro-ministro para formar um governo. O novo presidente herda um país de 22 milhões de pessoas afetadas por meses marcados por cortes de energia, escassez de alimentos, medicamentos e combustível.

A ilha, que entrou em incumprimento em abril com a sua dívida externa de 51 mil milhões de dólares, não tem moeda estrangeira para financiar as suas importações essenciais e conta agora com um pacote de resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Uma grande parte do empréstimo é devida aos detentores de obrigações soberanas internacionais, mas a China continua a ser o maior credor estrangeiro do Sri Lanka, detendo mais de 10% da sua dívida.