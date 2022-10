Pontes, telhados, ferrovias e pistas de aeroportos estão (literalmente) a derreter com o calor

As vagas de calor extremo estão a alastrar um pouco por todo o mundo. E não se pense que só a população do planeta está a sofrer com isso. As temperaturas abrasivas, dá conta a CNN, estão a deixar pontes, telhados, ferrovias e pistas de aeroportos a derreter, literalmente, sob o calor intenso.

A onda de calor já cobre metade do território da China, afetando 64% da população. E em Chongqing, uma das 84 cidades chinesas que estão sob alerta vermelho devido às temperaturas escaldantes, algo inesperado aconteceu: o telhado do Museu Kuizhou, onde estão preservadas mais de 10 mil relíquias culturais, não resistiu ao calor e o cimento acabou por derreter, fazendo com que as telhas caíssem.

O Reino Unido nunca sofreu tanto com o calor e temperaturas inéditas, a rondar os 40º, têm sido registadas um pouco por todo o país. Em Londres, isso foi suficiente para aquecer uma das pistas do aeroporto de Luton ao ponto de a derreter.

Esta ocorrência extraordinária levou mesmo a que os voos de e para o aeroporto britânico fossem temporariamente interrompidos. No Twitter, a administração do aeroporto confirmou a situação que obrigou a trabalhos de reparação na pista.

Já viu alguma ponte embrulhada em alumínio? É o que está a acontecer também em Londres. A Hammersmith Bridge, construída em 1887, está a ser toda forrada com papel de alumínio para dissipar o calor.

A preocupação com a emblemática ponte que atravessa o rio Tamisa é grande, uma vez que a mesma já exibe algumas rachas na estrutura. Os trabalhos para cobrir a Hammersmith Bridge com papel de alumínio levaram ao corte do trânsito pedonal no tabuleiro da ponte.

Também na capital britânica há linhas de caminhos de ferro, que aqueceram até aos 48º, a serem pintadas de branco. Em que é que isso ajuda? A cor branca não absorve calor e isso permite baixar as temperaturas registadas nos trilhos ferroviários, evitando assim a dilatação do ferro.