Carvão: uma oferta de paz da China à Austrália?

No ano que assinala cinco décadas de relações diplomáticas entre a China e a Austrália, surgem sinais de alívio das tensões entre os dois países. Relatos de que as autoridades chinesas estão a estudar a hipótese de acabar com a proibição de importação de carvão australiano — restrições que duram há quase dois anos — levaram a Austrália a indicar que seria um “passo bem-vindo” para estabilizar as relações entre os dois países.

