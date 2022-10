Capitólio à brasileira? Decifrando as mais recentes ameaças de Jair Bolsonaro

Imagine a cena: um Presidente da República convida para a residência oficial embaixadores e representantes de mais de 40 nações para desqualificar o sistema eleitoral e as instituições democráticas do seu próprio país. Seria um momento risível de qualquer sátira política sobre uma imaginária República das Bananas se não fosse verdade.

Mas é. Foi esta terça-feira e o anfitrião era Jair Bolsonaro e o cenário, o Palácio da Alvorada, em Brasília. Que representa a encenação?

Há duas leituras, diz o cientista político José Álvaro Moisés, da Universidade de São Paulo. A primeira é quase uma confissão antecipada de derrota, já que nas urnas não conseguirá o que espera. “A segunda é preocupante: é como se o Presidente quisesse preparar, de maneira institucional, o caminho para adotar algum mecanismo para adiar as eleições. Pode tentar, o que não quer dizer que vá conseguir.”

As duas hipóteses podem complementar-se, talvez, como parte de uma estratégia para adiar as presidenciais, que, pelo que todas as sondagens indicam, darão a vitória ao antigo Presidente Lula da Silva. Os ataques nominais que Bolsonaro fez aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em conversa com os embaixadores, vão na linha do que sinalizou a 7 de setembro do ano passado, nas comemorações da Independência, quando bradou no palanque que não respeitaria mais decisões do Supremo.

A farpa do embaixador suíço

“Essas ameaças, somadas à leniência política, criam um clima muito grave que pode levar ao uso da violência. Tudo isso vai na contramão dos princípios da democracia, que possibilita o diálogo e a divergência. Ao generalizar certos episódios, o Presidente faz um incentivo velado à violência política”, avalia Moisés.

O embaixador de Portugal, Luís Faro Ramos esteve presente ao encontro, mas não quis prestar declarações ao Expresso. Já o suíço Pietro Lazzeri declarou na rede social Twitter que fora ao palácio e que, no ano do bicentenário da Independência, “desejava ao povo brasileiro que as eleições fossem uma celebração da democracia e das instituições”.

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, um dos que foram atacados por Bolsonaro, pediu o fim da desinformação e do populismo autoritários. O presidente do Senado, procuradores e os outros presidenciáveis também condenaram a atitude do chefe de Estado. Já o presidente da Câmara dos Deputados, aliado do presidente, seguiu calado.

Um episódio como esse, somado à escalada da violência política verbal e não verbal, é preocupante a menos de três meses das eleições. Basta lembrar que no dia 9 deste mês um dirigente do Partido dos Trabalhadores (de Lula) foi assassinado em publico em Foz do Iguaçu durante a sua festa de aniversário, que tinha como tema a possível vitória do ex-Presidente. O inquérito foi concluído em menos de uma semana e o episódio não entrou na categoria de “crime político”, embora o assassino tenha invadido a festa aos gritos de “Aqui Bolsonaro”.

Tanto Bolsonaro como o vice-presidente, general Hamilton Mourão, minimizaram o crime, considerando que não se devia politizar o incidente. Afinal, era apenas mais uma ocorrência lamentável, como tantas, todos os fins de semana, “entre gente que bebe demais e aí extravasa, né?”.

Golpe anunciado

Já a convocação dos embaixadores por um Presidente sem traquejo diplomático foi inesperada. Basta lembrar que há semanas “desconvidou” Marcelo Rebelo de Sousa para um almoço previamente agendado (por o Presidente português se ter encontrado com Lula) e, em 2019, não compareceu à uma reunião com Emmanuel Macron porque estava muito ocupado, num barbeiro, a cortar o cabelo.

É por isso que o jurista José Gregori, ex-ministro da Justiça do Governo de Fernando Henrique Cardoso e antigo embaixador em Portugal, diz que o encontro de Bolsonaro com as missões diplomáticas apenas confirmou que é o mesmo de sempre. “Não causa surpresa, Jair está se repetindo. Se a jogada dele é fazer um golpe anunciado, todo o mundo já percebeu suas intenções. Em vez de dizer que vai realizar a eleições democráticas, disse o contrário sem qualquer prova. Acho que não convenceu nenhum dos embaixadores.”

De facto, parece pouco provável. Para o escritor Ruy Castro, prestes a lançar o romance “Os Perigos do Imperador”, foi a cartada mais violenta de Bolsonaro até agora: “Convocou a representação internacional para, dentro da residência presidencial e usando o aparato do Estado, pregar contra o Poder Judiciário, açular as Forças Armadas e ameaçar a realização das eleições mentindo sobre a correção das urnas eletrónicas. Quantos crimes passíveis de cassação cometeu apenas num dia?”

Castro ironiza: “Começo a achar que fez isso de propósito para ter cassado seu registo de candidato e se livrar da derrota nas eleições. Só não sei se isso o livraria de pegar 600 anos de cadeia”.

Não é de hoje que o escritor vê com preocupação a escalada da violência. “Desde que tomou posse, Bolsonaro começou a fortalecer as polícias provinciais, armar os seus seguidores e bajular o baixo oficialato do exército”. No entanto, não crê que, por mais que o Presidente tenha recheado a administração de militares de farda e pijama, estes venham a abrir mão do papel que por definição exercem. A ver. Outubro está logo aí.

A inspiração vem do norte

Não resta dúvida que copiar o que Trump fez nos Estados Unidos, incitando à invasão do Capitólio, é inspiração para Bolsonaro. Desta vez, porém, a repetição não terá o efeito surpresa. “Se Bolsonaro perder, provavelmente tentará tumultuar o país. Talvez peça a intervenção das Forças Armadas, bloqueio de camionistas, ou use as polícias estaduais”, acredita Pablo Ortellado, professor de políticas públicas da Universidade de São Paulo.

A ação junto aos embaixadores, para ele, não foi mais do que uma sequência do descrédito que o Presidente tenta imputar ao sistema eleitoral desde a campanha de 2018. A atitude das Forças Armadas diante de uma tentativa de rutura institucional é uma incógnita para Ortellado. “A posição dos militares como instituição é muito difícil de decifrar. Bolsonaro teve de fazer mudanças nos comandos para ter mais controlo, mas o apoio que tem é difícil de estimar. Ninguém sabe o que pode acontecer, vamos descobrir na hora. Com certeza, setembro e outubro serão meses muito turbulentos e difíceis para a democracia brasileira”.