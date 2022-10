Erdogan prepara ataque aos curdos na Síria, desafiando Rússia e Irão

“Chegou o tempo de limpar essas cidades de terroristas.” O Presidente turco voltou a ameaçar com uma operação militar turca na Síria contra as milícias curdas do YPG (Forças de Proteção do Povo), o principal aliado do Ocidente na luta contra o Daesh. O YPG ainda controla uma vasta zona, sensivelmente metade do tamanho de Portugal, no nordeste do país. Segundo Ancara, o YPG não é mais do que uma extensão do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), organização terrorista separatista curda, que luta há décadas contra Ancara, e, portanto, uma ameaça para a sua segurança nacional.

