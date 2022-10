Parlamento do Sri Lanka escolhe primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe para Presidente. Decisão não apazigua povo descontente

O Presidente interino e primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, foi eleito chefe de Estado esta quarta-feira, numa votação secreta realizada pelo Parlamento. O Presidente deste órgão, Mahinda Yapa Abeywardena, anunciou que Wickremesinghe obteve 134 votos dos 225 deputados.

O vencedor tem 73 anos e já chefiou o Governo seis vezes, a mais recente desde maio deste ano. É do Partido Unido Nacional. A sua escolha pouco fará por apaziguar os milhares de cidadãos que se manifestam na ilha num contexto de gravíssima crise económica, a pior desde que o país se tornou independente do Império Britânico, em 1948. Outra crise igualmente grave é a da quebra da confiança nas instituições democráticas.

A eleição foi motivada pela fuga do Presidente Gotabaya Rajapaksa, que vive agora em Singapura, na sequência das manifestações multitudinárias. O seu palácio foi invadido por centenas de pessoas, que encheram as redes sociais de fotos na piscina, no ginásio e noutras zonas da residência presidencial.

O principal adversário de Wickremesinghe era o ex-ministro Dullas Alahapperuma, que é da Frente Popular do Sri Lanka, como o demissionário Rajapaksa. Teve 82 votos. Já o candidato Anura Dissanayake, da esquerdista Frente de Libertação Popular, só conseguiu o apoio de três parlamentares.

Negociações com o FMI são urgentes

Wickremesinghe fica com mandato até 2024, completando o mandato de Rajapaksa. O Governo do Sri Lanka terá de relançar as conversações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre um possível resgate financeiro. O país vive com falta de alimentos e combustíveis.

“Não preciso de vos dizer o estado em que o nosso país se encontra. Concluída a eleição, temos de pôr fim a esta divisão. Tivemos 48 horas para estar divididos, mas doravante estou disposto a dialogar convosco”, disse o novo Presidente num discurso à nação.

abhishek chinnappa/getty images

Um homem do sistema

A oposição e os manifestantes acusam a família Rajapaksa, que dominou a vida política da ilha durante décadas, de desvio de fundos públicos. A seu ver, são as medidas impostas pelo chefe de Estado que provocam o colapso económico do país. O clã já deu ao país dois Presidentes e dezenas de deputados, ministros e embaixadores.

Wickremesinghe, de outra dinastia política, é visto como seu aliado. Segunda-feira declarou o estado de emergência, que lhe confere ampla autoridade para reprimir novos protestos, que já duram há mais de 100 dias. Há dias chamou “fascistas” aos manifestantes. Durante o processo de eleição, houve um protesto silencioso à porta do Parlamento, já a exigir a sua demissão.

O impasse político ameaça piorar a situação económica e financeira. A falta de alternativa governamental pode atrasar ainda mais a intervenção do FMI. O país já entrou em incumprimento técnico e tem uma dívida externa superior a 50 mil milhões de euros, que os analistas já consideraram “impagável”. A escassez de produtos de primeira necessidade agravou a situação da população do país com 22 milhões de habitantes.