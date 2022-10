Biden anuncia cimeira entre os Estados Unidos e África em Washington para dezembro

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira que receberá dirigentes africanos para uma cimeira em Washington, entre 13 e 15 de dezembro. A Cimeira de Líderes EUA-África demonstrará um compromisso dos EUA para com África, que Biden descreveu como “duradouro”.

O Presidente afirmou ainda que a reunião “sublinhará a importância das relações EUA-África e uma maior cooperação sobre as prioridades globais partilhadas”. Está prevista a presença de cerca de 50 chefes de Estado e de Governo africanos. A vice-presidente Kamala Harris também falou da cimeira ao dirigir-se, por videochamada, à Cimeira Empresarial EUA-África, a decorrer na cidade marroquina de Marraquexe.

Biden acrescenta que a reunião ajudará a fomentar novos compromissos económicos, a reforçar um compromisso partilhado com a democracia e os direitos humanos, a gerir os efeitos da covid-19 e futuras pandemias, a fazer avançar a paz e a segurança, a responder às alterações climáticas, a reforçar a saúde regional e global e a promover a segurança alimentar.

Biden ainda não visitou África enquanto Presidente

O Presidente Barack Obama realizou uma cimeira semelhante em Washington, em 2014, quando Biden era o seu vice-presidente. Foi após a viagem de Obama a África, no ano anteirior. Biden não visitou África desde que tomou posse, em janeiro de 2021.

Quando os dirigentes africanos rumarem a Washington, já Biden terá feito outras deslocações à Ásia, Europa e Médio Oriente. Fonte da Casa Branca citada pela agência Reuters desmente que a motivação para a iniciativa seja a crescente presença e influência da China no continente africano. “Acreditamos que os Estados Unidos propõem um modelo melhor, mas não estamos a pedir aos nossos parceiros africanos que escolham.”

O Presidente americano quer apostar em colaborações não apenas com os governos dos países africanos, mas também com o sector privado, a sociedade civil e a vasta diáspora africana espalhada pelo mundo. A Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos anunciou segunda-feira ajudas de 1300 mil milhões de euros para nações da região do Corno de África, no nordeste do continente: Etiópia, Quénia e Somália estão a braços com seca grave e risco de fome.