O próximo primeiro-ministro britânico será Rishi Sunak, Penny Mordaunt ou Liz Truss. Um deles cairá já amanhã

Está encontrado o trio que vai disputar, quarta-feira, a quinta e última ronda de votação no grupo parlamentar do Partido Conservador britânico antes de a escolha do sucessor de Boris Johnson ser entregue aos militantes do partido. Serão Rish Sunak (ex-ministro das Finanças, 118 votos), Penny Mordaunt (secretária de Estado do Comércio, 92 votos) e Liz Truss (ministra dos Negócios Estrangeiros, 86 votos).

