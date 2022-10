Segundo debate entre candidatos a primeiro-ministro do Reino Unido foi agressivo. E já não vai haver terceiro

Dois dos principais candidatos à liderança do Partido Conservador britânico e a primeiro-ministro do Reino Unido resolveram não participar no terceiro debate televisivo, marcado para terça-feira à noite na Sky News, noticiou esta segunda-feira o jornalista Steven Swinford, do diário londrino “The Times”. Esta tarde o rol de aspirantes a Downing Street será reduzido de cinco para quatro, na terceira ronda de votação.

Terça e quarta haverá outras rondas para ficarem só dois. Nessa altura a palavra passa para os quase 200 mil militantes do partido. Decidirão em votação postal, com o resultado anunciado a 5 de setembro.

Rishi Sunak (ex-ministro das Finanças) e Liz Truss (titular dos Negócios Estrangeiros) desistem do terceiro debate para se focarem no contacto com o eleitorado — composto, nesta fase, pelos 358 deputados da bancada conservadora. Também terão tido ecos da má impressão que os dois anteriores debates deixaram, sexta-feira e domingo. “Receia-se que os dois debates brutais já realizados tenham sido incrivelmente prejudiciais para os conservadores”, escreve Swinford.

“Estamos dispostos a fazer mais debates se tivermos a sorte de passar à próxima fase, incuindo na Sky News”, explicou a equipa de Sunak. “Devemos focar-nos nas sessões com deputados nos próximos dias, depois podemos rever os debates a fazer durante a fase dos militantes”, corroborou a equipa de Truss.

O site ConservativeHome aconselhara os cinco candidatos ainda em liça — Sunak, Truss, Penny Mordaunt (secretária de Estado do Comércio), Kemi Badenoch (ex-secretária de Estado da Igualdade) e Tom Tugendhat (deputado que nunca integrou o Governo — a cancelarem o debate. O editor da página, Paul Goodman, descreve o primeiro debate como “candidatos a atirar baldes de esterco uns aos outros” e pergunta se “ter a tirada mais maliciosa para derrubar ao adversário” ajuda alguém a “formar um Governo estável caso vença”.

Rishi Sunak sob fogo

O segundo debate, domingo à noite na ITV, foi considerado pela imprensa britânica mais agressivo do que o de sexta-feira no Channel 4. Tugendhat, que fora aplaudido na primeira contenda por ter sido o único a afirmar que Boris Johnson não é honesto, viu ser-lhe apontada a falta de experiência governativa. Prevê-se que seja eliminado na votação desta segunda-feira.

Sunak foi acusado de causar uma recessão ao defender austeridade para equilibrar as contas, ao rejeitar a ideia de todos os demais de baixar impostos. Truss prometeu ainda “revogar o aumento das contribuições para a segurança social de Rishi”, em alusão à política deste quando estava nas Finanças.

Esta mereceu reparos de um conselheiro da primeira-ministra Margaret Thatcher, para quem o afã de Sunak em controlar a inflação para depois baixar impostos não é “thatcherismo de bom senso”, como este reivindica. “Thatcher não esperou para baixar os impostos, baixou-os logo no orçamento de 1979”, o primeiro do seu consulado de 11 anos.

Mais votado nas duas primeiras rondas de votação, Sunak parece o “homem a abater”. “As famílias precisam de ajuda imediata, agora. Porque é que Rishi não percebe isso?”, atirou Mordaunt. O ex-ministro subiu impostos, propiciando o epíteto “socialista” lançado pelas rivais. “Rish, aumentaste os impostos para o nível mais alto em 70 anos. Isso não vai fomentar o crescimento”, alertou Truss.

“Adorava estar aqui a dizer ‘vou cortar este imposto, aquele imposto, e aqueloutro, e vai correr tudo bem’. Mas não vai”, defendeu-se Sunak. Se Mordaunt admite contrair dívida para gastos correntes (e não exclusivamente para investimento, como propõe Sunak), ele diz que isso é ir mais longe do que Jeremy Corbyn, o ex-líder muito esquerdista do Partido Trabalhista.

Estrela ascendente na ala direita

Badenoch prometia “um orçamento de emergência” e atacou Sunak por um caso de fraude com verbas de apoio durante a pandemia, da ordem dos milhares de milhões de libras, que levou um secretário de Estado a demitir-se. Badenoch, que trabalhou no ministério, garante que alertou o então ministro. Sunak respondeu às rivais acusando-as de “economia fantasiosa de promessas não financiadas”.

Quarta mais votada pelos deputados nas duas rondas anteriores, Badenoch tem sido elogiada nos jornais conservadores por ser transparente e articulada, apesar de ter entrado na corrida como a menos conhecida dos aspirantes. Da ala direita do partido, disputa eleitorado com Truss e até foi aconselhada por figuras como o ex-ministro do Brexit David Frost a desistir a favor desta última, mas tem estado melhor nos debates e há quem lhe augure voos mais altos.

Tem atacado Mordaunt pelas suas posições passadas a favor da autoidentificação de género, que agora procura negar. Não sem alguma condescendência, afirmou ao jornal “The Sunday Times”: “Não vou chamar-lhe mentirosa, acho muito possível que genuinamente não percebesse o que estava a apoiar. É um assunto muito complexo”.

Quem passa à final?

Tem-se presumido que Sunak será um dos dois finalistas, mas a segunda vaga parece em aberto. Na disputa pela prata, Truss tem sido atacada por ter apoiado a permanência na União Europeia no referendo de 2016, embora se tenha tornado entusiasta do ‘Brexit’. “Foste Liberal Democrata e ‘remainer’. Qual lamentas mais?”, perguntou-lhe Sunak.

Sunak insiste nos vídeos de campanha que foi “pró-‘Brexit’ desde o dia um”. Mordaunt referiu a saída da UE como algo que aplaudir a Boris Johnson, para quem — num raro momento de consenso — todos os candidatos disseram não haver lugar no putativo Governo que venham a formar se ganharem a eleição interna. Tampouco veem razão para convocar legislativas antecipadas.

Quanto ao ex-primeiro-ministro demissionário, protagonizará esta segunda-feira um momento algo surreal na Câmara dos Comuns, ao abrir o debate parlamentar de uma moção de confiança no seu Governo, apresentada já depois de ter anunciado que saía. A manobra é mera reação ao gesto do Partido Trabalhista, que apresentou uma moção de censura — cujo debate o Executivo inviabilizou — para exigir que Johnson abandonasse já o cargo, em vez de ficar em gestão até à eleição do seu sucessor.