Já são só quatro... faltam 48 horas para conhecermos os finalistas e mês e meio para haver novo primeiro-ministro do Reino Unido

O próximo primeiro-ministro do Reino Unido será Rishi Sunak, Penny Mordaunt, Liz Truss ou Kemi Badenoch. A terceira ronda de votações para a liderança do Partido Conservador, na sequência da demissão de Boris Johnson, resultou na eliminação do deputado Tom Tugendhat, o único dos candidatos que nunca foi membro dos governos do primeiro-ministro cessante.

O próprio Tugendhat afirmara na manhã desta segunda-feira que não é “ingénuo” e sabia ser o aspirante com menos hipóteses de passar à ronda seguinte. Por enquanto ­— há rondas marcadas para terça e quarta —, a votação é feita pelos deputados conservadores. Quando sobrarem dois candidatos, a palavra é dada aos militantes, cerca de 200 mil, por voto postal. A 5 de setembro saber-se-á quem ganhou, tornando-se novo líder do partido e do Governo.

Entre os 358 parlamentares tories, Tugendhat teve o apoio de 31 (menos um do que na ronda anterior, sexta-feira). Badenoch cresceu nove, para 58; Truss subiu de 64 para 71; Mordaunt perdeu um, de 83 para 82; e Sunak consolidou a liderança, com 115 em vez de 101. Os votos ganhos são sobretudo de apoiantes de Suella Braverman, a mais recente eliminada antes de Tugendhat. Abstiveram-se dois deputados conservadores.

Embora tenha brilhado no primeiro debate, sexta-feira (sobretudo por ter sido o único a afirmar sem pejo que Johnson não é honesto), Tugendhat era o candidato com menos apoio, como o próprio reconheceu esta segunda-feira numa sessão com o grupo parlamentar, que fez à semelhança dos seus adversários. Minutos depois do anúncio dos resultados, já circulava um vídeo nas suas redes sociais, possivelmente pré-gravado.

“É o fim da estrada para mim nesta corrida, mas foi fascinante. Lutámos por um novo começo, porque sabemos que é por isso que o país clama. Assim, claro que estarei convosco ao longo dos próximos dois anos, a lutar nas eleições municipais, e depois a lutar nas legislativas. Porque precisamos de assegurar que o nosso partido, o Partido Conservador, seja capaz de garantir ao país um novo começo.”

No segundo debate, domingo, a circunstância de ser o mais desligado do chefe de Governo caído em desgraça já não parecia tão nova. A disputa foi mais acesa e acabou por levar Truss e Sunak a decidir não participar no terceiro debate, que estava marcado para terça. Assim, foi cancelado.

Sunak e mais quem?

Os 115 votos dão a Sunak — ex-ministro das Finanças cuja demissão, no início do mês, ajudou a precipitar o fim do mandato de Johnson — a quase certeza de ser um dos dois finalistas. Entre as três mulheres com quem disputa o cargo, não é claro quem estará com ele no boletim de voto apresentado aos militantes. Os apoios de Tugendhat podem dar força a qualquer das três, sendo mais provável que se dirijam a Mordaunt, a mais centrista (como o deputado eliminado) entre os candidatos em liça.

Não é certo, porém, que Tugendhat indique uma orientação de voto. Esta segunda-feira disse que não o faria já: “De momento não vou falar de quaisquer candidatos. Ouvirei o que tenham para dizer e farei o meu juízo mais tarde”. Mesmo que faça uma escolha, resta saber se ela será seguida pelos deputados que votaram nele até agora. A sua apoiante Anne-Marie Trevelyan, ministra do Comércio Internacional, prevê que os 31 votem no mesmo candidato.

A maior proximidade ideológica teórica de Tugendhat com Mordaunt pode ver-se contrabalançada por uma certa perda de dinâmica da candidata. Secretária de Estado do Comércio e antiga ministra da Defesa, não se destacou nos debates e tem sido acusada de contradições e vagueza nas propostas.

Mais à direita, Truss (ministra dos Negócios Estrangeiros) e Badenoch (ex-secretária de Estado da igualdade) vão reforçando posições, mas nenhuma conquista vantagem decisiva. A primeira estará decerto desiludida: embora Braverman lhe tivesse declarado apoio, só sete dos 27 votos que obteve na última ronda em que participou foram para a chefe da diplomacia.

Moção de confiança num Governo moribundo

Enquanto os deputados tories votavam, a Câmara dos Comuns discutia uma insólita moção de confiança no Governo, embora este tenha morte anunciada para quando Johnson passar o testemunho. A manobra do primeiro-ministro foi reação a uma moção de censura que o Partido Trabalhista apresentara, na semana passada, para exigir que partisse já, deixando um chefe de Executivo interino até a eleição no Partido Conservador terminar.

O Governo rejeitou a moção dos trabalhistas, por esta se referir especificamente a Johnson. A ideia da maior força da oposição era “entalar” os deputados conservadores, fazendo-os segurar em público o primeiro-ministro demissionário, dias depois de o terem derrubado. Seria improvável que votassem com os trabalhistas, já que isso acarretaria eleições antecipadas, que todas as sondagens anunciam desastrosas para os tories.

Na moção conservadora de apoio ao Governo não há menção a Johnson. Com maioria absoluta na Câmara dos Comuns, o debate tornou-se um exercício para cumprir calendário. O ainda chefe do Governo defendeu o seu currículo, centrando-se sobretudo no combate à pandemia e no apoio à Ucrânia invadida pela Rússia. Alguns deputados seus aliados aproveitaram para criticar os companheiros de partido que forçaram o afastamento de Johnson.

Já a oposição reforçou todas as críticas e pediu aos deputados conservadores que relessem as cartas de demissão das dezenas de membros do Governo cuja saída obrigou Johnson a demitir-se. Keir Starmer, líder dos trabalhistas, ainda ironizou com o cancelamento do terceiro debate. A seu ver, os anteriores foram “tão embaraçosos que até os concorrentes desistem”.