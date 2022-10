Avião de carga que se despenhou na Grécia transportava oito ucranianos. Não há sobreviventes 

O avião de carga que se despenhou no sábado à noite, no norte da Grécia, transportava munições da Sérvia para o Bangladesh. A bordo iam oito tripulantes — todos ucranianos — que acabaram por morrer, avançou este domingo a companhia aérea ucraniana Meridian, que operava o avião.

Todos os membros da tripulação foram mortos no acidente, lamentou a companhia. O diretor-geral da Meridian, Denys Bogdanovych, confirmou a informação à agência Reuters e acrescentou: “Isto não está relacionado com a Ucrânia nem com a Rússia”.

O grande avião de carga transportava 11,5 toneladas de equipamento militar, segundo informou o ministro da Defesa da Sérvia, Nebojša Stefanović. O equipamento tinha sido comprado pelo Ministério da Defesa do Bangladesh, para onde seguia o avião. No entanto, despenhou-se no norte da Grécia e estava em chamas antes da queda, como relataram testemunhas.

O avião, um Antonov ucraniano, tinha acabado de pedir autorização para aterrar de emergência no aeroporto de Kavala, na Grécia. As autoridades gregas deram conta que existiam oito tripulantes a bordo, e um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia depois confirmou que todos eles eram cidadãos ucranianos.