Reino Unido vai dar dose de reforço a maiores de 50 anos no outono

O Reino Unido vai dar mais uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 às pessoas acima dos 50 anos no outono, declarou hoje a Agência de Segurança da Saúde do país (UKHSA, sigla em inglês).

Inicialmente, os especialistas do órgão de saúde pública recomendavam esta dose de reforço apenas para maiores de 65 anos, mas a onda de casos causada pelas subvariantes da Ómicron BA.4 e BA.5 - mais infecciosas – fez ampliar as medidas.

As infeções pelo SARS-CoV-2 cresceram 30% na semana passada, com cerca de 3,5 milhões de britânicos infetados, de acordo com a Agência de Estatísticas Nacionais (ONS, sigla em inglês), desencadeando uma onda de casos que está a agravar a pressão hospitalar e a causar atrasos no serviço de ambulâncias.

Segundo as recomendações, mulheres grávidas, profissionais de saúde e assistentes sociais também podem ser elegíveis para a vacina de reforço contra a covid-19.

Da mesma forma, a vacinação é estendida a pessoas entre os cinco e 49 anos que pertençam a grupos de risco, que trabalhem em lares ou que convivam com pessoas com imunossupressão.

Para a gripe, a vacinação gratuita foi estendida à faixa etária entre 50 e 64 anos e aos adolescentes entre 11 e 14 anos, que se somam aos grupos já inicialmente previstos de idosos acima dos 64 anos e as crianças no pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico.

“Estender a elegibilidade para a vacina contra a gripe ajudará a reduzir o número de pessoas que podem ficar gravemente doentes e aliviará as pressões sobre o NHS (Serviço de Saúde Pública do Reino Unido), particularmente durante o movimentado período de inverno”, disse Mary Ramsay, responsável pelo serviço de vacinação da UKHSA.

A covid-19 é provocada pelo SARS-CoV-2, vírus detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China. A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

Os dados mais recentes da Universidade Johns Hopkins, que continua a compilar os números, apontam para mais de 6,3 milhões de mortos e mais de 561,4 milhões de casos em todo o mundo.