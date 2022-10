Guerra na Ucrânia: “Nunca vimos a Europa abrir assim a porta a refugiados e nunca mais voltaremos a ver”

Astrid van Genderen Stort coordena a resposta de emergência e marketing do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Shirin Pakfar tem a seu cargo as parcerias privadas. Acreditam que a resposta da União Europeia à crise de refugiados ucranianos é inédita e dificilmente se repetirá.

A proximidade com a Ucrânia explica a dimensão solidária da UE para com os ucranianos?

Astrid van Genderen Stort (A.G.S.) Também tem influência ser uma população com uma tradição e cultura europeias, as pessoas sentem-se mais próximas. Acredito que a guerra e a invasão russa assustaram o mundo e, em particular, a Europa. Questionámo-nos se seria o começo da III Guerra Mundial e vimos de forma mais clara a injustiça na Ucrânia do que a que acontecia na Etiópia ou no Sudão do Sul. Foi uma combinação de tudo. A dimensão de ajuda, com a Europa a abrir as fronteiras... Nunca vimos nada assim e acho que nunca voltaremos a vê-los com pessoas que cheguem de países mais distantes e estranhos à nossa cultura.