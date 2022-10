Sri Lanka. Demissão de Gotabaya Rajapaksa foi aceite, novo Presidente escolhido na próxima semana

É oficial: Gotabaya Rajapaksa já não é Presidente do Sri Lanka. Depois de ter fugido do país no seguimento de protestos populares, passou pela Malásia e chegou a Singapura. Esta sexta-feira, o presidente do Parlamento, Mahinda Abeywardana, anunciou que aceitou a demissão de Rajapaksa.

