Reconquistar a confiança do país foi prioridade dos candidatos a primeiro-ministro do Reino Unido no primeiro debate na TV… mas não é fácil

O primeiro debate entre os candidatos a chefe do Partido Conservador britânico ­— e, por essa via, a primeiro-ministro do Reino Unido — ia a um terço da duração quando chegou ao seu momento mais desconfortável. Perante cinco aspirantes a governar o país, e tendo o apresentador Krishnan Guru-Murthy perguntado “Confiam nos políticos?”, ninguém na plateia levantou a mão. Eram todos eleitores que se consideram oscilantes no sentido de voto.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler