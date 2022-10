Peixe-remo gigante preocupa população chilena: em causa está uma lenda que associa o seu aparecimento a catástrofes

Um peixe-remo com 5,8 metros foi capturado na segunda-feira no porto de Arica, no Chile. Além do impacto causado pelo seu tamanho, os locais mostraram-se receosos devido a uma lenda que associa este animal a um prenúncio de catástrofes naturais.

O peixe-remo é uma espécie que vive em águas profundas e raramente é visto à superfície. Apesar de pouco se saber sobre o motivo para, pontualmente, tal acontecer, os especialistas acreditam que se deve ao facto de serem empurrados por tempestades ou correntes fortes ou quando se encontram em dificuldades, explica a National Geographic.

No Japão, o peixe-remo é conhecido como o “Mensageiro do Palácio do Deus do Mar”, que anuncia catástrofes como terramotos. Em 2011, esta espécie terá sido avistada antes do desastre de Fukushima. O mesmo aconteceu em 2020, nos dias que antecederam um terramoto em Cozumel, no México.

“É difícil imaginar que tipo de fenómeno ocorreria antes de um terramoto que faria com que estes peixes abandonassem [a zona mesopelágica, ou seja, a camada que se estende dos 200 aos 1000 metros de profundidade abaixo da superfície do mar] para se deslocarem em direção à costa e ao cordão”, disse Mark Benfield, professor e oceanógrafo da Louisiana State University, à National Geographic.

“Não há qualquer prova científica para a teoria de que o peixe-remo aparece em torno de grandes tremores de terra, mas não podemos negar a 100% essa possibilidade. Pode ser que o aquecimento global tenha um impacto sobre o seu aparecimento ou uma razão que desconhecemos”, afirmou à CNN Kazusa Saiba, diretor do Aquário de Uozu, no Japão, quando os receios de um desastre natural voltaram a surgir em 2019, depois de esta espécie ter sido avistada em Toyama.