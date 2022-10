Governos espanhol e catalão reaproximam-se, com muitas arestas para limar

O conflito institucional entre a Catalunha e o Estado espanhol volta à agenda nacional. Após meses de ostracismo e ausência, as duas partes aproximaram-se e chegaram a acordo em assuntos elementares. Pedro Sánchez e Pere Aragonès, respetivamente chefes dos governos espanhol e catalão, reuniram-se durante duas horas no Palácio da Moncloa, sede da presidência do Governo central, e combinaram reativar no final deste mês a mesa de diálogo criada há mais de dois anos, a qual tem estado interrompida.

