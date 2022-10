EUA: num revés contra Joe Biden, senador democrata não apoia financiamento de projetos ambientais

O senador democrata Joe Manchin indicou na quinta-feira ao seu partido que não vai apoiar financiamento para programas climáticos ou de energia, nem o aumento de impostos para corporações e a população mais rica, noticiou “The New York Times”­­.

Um dia antes, Manchin tinha declarado que Washington ignorou durante mais de um ano as preocupações suscitadas em relação ao aumento da inflação. “Apesar de Washington agora parecer compreender esta realidade, é tempo de trabalharmos juntos para controlar despesas desnecessárias, produzir mais energia em casa e tomar passos ativos e sérios para dar resposta a esta inflação recorde, que coloca um perigo claro à nossa economia”, comunicou.

Manchin acrescentou que não se pode “atirar mais achas para a fogueira da inflação”, apesar das “aspirações de gastos que alguns no Congresso possam ter”.

Num Senado dividido – com 50 democratas e 50 republicanos – o democrata Manchin tem desempenhado o papel político decisivo contrariar políticas apoiadas pelo seu partido e pelo Presidente Joe Biden. No início do ano, por exemplo, foi o único democrata a rejeitar um projeto de lei que iria proteger o acesso ao aborto em todo o país.

Em dezembro do ano passado, Manchin emitiu um comunicado a crtiticar a proposta de lei “Reconstruir Melhor”­ [Build Back Better Act], expressando que as suas preocupações cresceram durante a pandemia e com o aumento da inflação. “Os meus colegas democratas em Washington estão determinados a mudar drasticamente a nossa sociedade de uma forma que deixa o nosso país ainda mais vulnerável às ameaças que enfrentamos”, lamentou.

Ajuda às famílias fica no tinteiro

A nível ambiental, a proposta previa descontos para o consumidor e créditos fiscais para reduzir o custo de famílias que fizessem a transição para energia limpa, como na instalação de painéis solares, e pretendia apostar na construção de tecnologia de energia limpa, desde turbinas eólicas a carros elétricos, com o objetivo também de criar empregos no país. Para haver financiamento para os projeos apresentados, a proposta incluía também taxas para os mais ricos e para os lucros de corporações.

Após meses de negociação em que os democratas tentaram que Manchin concordasse com uma iniciativa económica do partido, este disse apenas que apoiaria uma diminuição do custo de medicamentos prescritos e uma extensão de dois anos de subsídios aos cuidados de saúde.

Segundo o site Politico, um porta-voz de Munchin indicou que o senador não se mostra preocupado com o impacto da sua rejeição do programa nas perspetivas dos democratas para as eleições de novembro para o Congresso. “As manchetes políticas não têm valor para os milhões de americanos com dificuldades em comprar mantimentos e gás”, disse Sam Runyon.