Brittney Griner: advogados alegam que 'cannabis foi prescrita por um médico nos Estados Unidos

Os advogados da estrela de basquete da WNBA Brittney Griner, que se encontra presa na Rússia desde fevereiro por posse de droga, mostraram esta sexta-feira num tribunal de Moscovo a receita de um médico nos Estados Unidos recomendando que a jogadora use 'cannabis' medicinal para tratar dores crónicas.

O julgamento de Brittney Griner foi retomado esta sexta-feira na Rússia, na sequência da audiência sem veredito que decorreu esta quinta-feira, e uma semana após a jogadora norte-americana se ter declarado culpada perante o tribunal por transportar na bagagem latas contendo óleo de cannabis ao chegar ao aeroporto de Moscovo em fevereiro.

Medalhista de ouro por duas vezes nos Jogos Olímpicos, a jogadora norte-americana foi presa no aeroporto de Moscovo a 17 de fevereiro, uma semana antes de a Rússia invadir a Ucrânia, enfrentando agora o seu processo entre uma escalada de tensões entre a Rússia e os Estados Unidos.

Os advogados de Brittney Griner também alegaram que a jogadora norte-americana levou as latas de cannabis para a Rússia por engano, uma vez que tinha feito a mala à pressa, para jogar com a equipa de basquete UMMC Ekaterinburg durante a o campeonato da WNBA fora de época.

Segundo as leis da Rússia, admitir a culpa não encerra automaticamente um julgamento. No entanto, com esse apelo, a jogadora conseguiu que desde então as sessões em tribunal se concentrassem em testemunhos do seu bom caráter e proeza atlética. A próxima audiência sobre o caso de Griner foi marcada para 26 de julho.

Biden promete dar todo o apoio à libertação da norte-americana

A jogadora norte-americana continua sob acusação de contrabandando de narcóticos, proibidos segundo as leis russas, cujas penas de prisão que podem ir até 10 anos. Os seus advogados esforçaram-se por demonstrar esta sexta-feira que a cannabis que transportava ao desembarcar na Rússia era 'medicinal', o que é permitido nos Estados Unidos.

"O médico assistente deu a Brittney recomendações para o uso de cannabis medicinal", avançou a advogada da jogadora, Maria Blagovolina, explicitando que "a permissão foi emitida em nome do Departamento de Saúde do Arizona". Os advogados também apresentaram esta sexta-feira comprovativos de testes 'antidoping' feitos à jogadora, nos quais não foram detetadas substâncias ilícitas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o secretário de Estado, Antony Blinken, avançaram que estão fazer todo o possível para conseguir a libertação de Brittney Griner, o que se estende a vários outros norte-americanos que se encontram presos na Rússia, incluindo o ex-fuzileiro naval Paul Whelan, que cumpre pena de 16 anos por espionagem.

Brittney Griner exprimiu receio de nunca mais ser libertada. Numa carta recente enviada ao presidente Joe Biden apelou: “Por favor, não se esqueça de mim". O seu caso atraiu apoiantes em todo o mundo.

Segundo o "Washington Post", apesar da crescente pressão para que os EUA façam um acordo com a Rússia para libertar Brittney Griner, o que poderá suceder através da troca de prisioneiros, as autoridades russas minimizaram a possibilidade de uma resolução iminente e insistiram que nenhuma negociação poderia ocorrer até que os procedimentos legais fossem concluídos.