Biden defende Palestina independente e desembolsa milhões para hospitais palestinianos

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou esta sexta-feira que o povo palestiniano merece ter o seu próprio Estado e prometeu continuar a trabalhar para reativar o processo de paz entre palestinianos e israelitas. Estas declarações foram feitas numa conferência de imprensa no palácio presidencial de Belém, Palestina, em conjunto com o líder da Autoridade Nacional Palestiniana (ANP), Mahmud Abbas.

“O povo palestiniano merece um Estado próprio, independente, soberano, viável e com continuidade territorial. Dois Estados para dois povos. Ambos com raízes profundas nesta terra”, defendeu Biden, reconhecendo não estarem reunidas as condições para relançar as negociações de paz.

Por seu lado, Abbas exigiu que Washington reabra o consulado dos Estados Unidos para Assuntos Palestinianos em Jerusalém Oriental (fechado pelo seu antecessor, Donald Trump) e pediu justiça para a morte da jornalista palestiniana-americana Shireen Abu Akleh, em maio, enquanto cobria uma operação militar israelita na Cisjordânia ocupada.

Ajuda à rede hospitalar palestiniana

Além das posições políticas, Biden anunciou a entrega de 100 milhões de dólares (sensivelmente o mesmo montante em euros) à rede hospitalar palestiniana, durante a sua visita a Jerusalém Oriental, a parte árabe da cidade santa anexada por Israel. Garante querer continuar a cooperar com a liderança palestiniana.

“Hoje tenho o prazer de anunciar que os Estados Unidos contribuirão com 100 milhões de dólares para apoiar os hospitais e os seus funcionários que trabalham para o povo palestiniano”, afirmou Biden num discurso emocionado em que fez referências à sua própria história familiar e ao seu passado como paciente.

O pacote de ajuda incorpora “um compromisso de vários anos de recursos e experiências”. “Esperamos que estes 100 milhões gerem grandes contributos de outros países, com foco na saúde do povo palestiniano, para que continue a ter acesso aos melhores cuidados disponíveis”, acrescentou Biden, na primeira visita de um Presidente dos Estados Unidos a Jerusalém Oriental fora do perímetro da Cidade Velha.

Biden chegou ao hospital acompanhado por membros da sua delegação mas sem responsáveis israelitas, o que causou polémica, segundo a imprensa local, já que a zona é disputada por Israel, que a ocupou em 1967, e pela Palestina, que considera Jerusalém Oriental a capital do seu futuro Estado.

Biden chegou a Israel na quarta-feira. Terminada a visita à Cisjordânia, segue, ainda esta sexta-feira, para a Arábia Saudita.