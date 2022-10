Rishi Sunak e Penny Mordaunt voltam a ser os mais votados para suceder a Boris Johnson

A secretária de Estado do Comércio Penny Mordaunt e o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak voltaram a ser os mais votados na segunda volta da eleição para a liderança do Partido Conservador, realizada esta quinta-feira. Entre os seis candidatos que foram a votos, a procuradora-geral Suella Braverman foi eliminada por ter sido a menos votada, com 27 sufrágios num universo eleitoral de 358 deputados.

Passam à terceira ronda de votação, marcada para segunda-feira, Rishi Sunak (101 votos), Penny Mordaunt (83), a ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss (64), a ex-secretária de Estado da Igualdade Kemi Badenoch (49) e o deputado Tom Tugendhat (32).

Estrela em ascensão no Governo e no partido, Sunak era o favorito, mas Mordaunt tem-se destacado na corrida graças a uma série de apoios de peso, encabeçando as probabilidades da casa de aposta Ladbrokes. Truss era considerada outra favorita, mas continua atrás de Mordaunt, que vem de família militar e é encarada como uma lufada de ar fresco. Tem pontuado melhor do que Truss nas sondagens a militantes do partido.

São estes, em número de 100 mil, que escolherão o próximo chefe do partido e primeiro-ministro, quando a bancada parlamentar tiver reduzido o rol de aspirantes a dois. Esse par será conhecido quarta-feira, o mais tardar, pois estão marcadas três rondas de votação para segunda, terça e quarta da próxima semana.

Entretanto, começam sexta-feira os debates televisivos entre os candidatos a Downing Street. O primeiro dá-se no Channel 4 às 19h, seguindo-se outro à mesma hora de domingo na ITV e no dia seguinte, já só com quatro candidatos, na Sky News.

O vencedor deverá ser anunciado a 5 de setembro e tornar-se-á automaticamente primeiro-ministro, sem necessidade de eleições antecipadas. A disputa no Partido Conservador foi desencadeada quando Johnson se demitiu da liderança, na semana passada, após uma demissão em massa de membros do Executivo por causa de meses de escândalos éticos. Permanecerá no cargo até que o seu substituto seja escolhido.