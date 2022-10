Milhares de argentinos saíram às ruas para pedir mais apoios sociais

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se esta quinta-feira em Buenos Aires para exigir mais ajudas sociais, no meio de uma crise económica na Argentina e poucos dias depois da nomeação de Silvina Batakis como nova ministra da Economia.

A mobilização - convocada por um grande número de organizações sociais e de esquerda, algumas ligadas à coligação governamental Frente de Todos – tomou conta de grande parte de uma das principais avenidas da capital argentina, desembocando na Praça de Maio, em frente à sede do Governo.

As principais exigências dos manifestantes estão relacionadas com o aumento da assistência social, com alguns setores a exigir a aprovação de um "rendimento básico universal" e benefícios especiais para aposentados e trabalhadores precários, bem como a rejeição das políticas de reajuste anunciadas por Batakis no início da semana.

“Este é um protesto que já estava agendado devido à situação económica e social, ao agravamento da situação social, à falta de alimentos nas cozinhas das pessoas”, disse Eduardo Belliboni, líder do partido Polo Obrero.

Belliboni explicou que as organizações querem um encontro com a nova ministra da Economia, vinculando este possível encontro à permanência da manifestação na Praça de Maio.

“Estamos a propor uma ajuda de emergência e a discussão sobre o salário mínimo (45.540 pesos, cerca de 350 euros), um reforço baseado na inflação que consumiu os rendimentos de todos os trabalhadores”, disse Belliboni.

Sobre a discussão à volta do "rendimento básico universal", a porta-voz presidencial, Gabriela Cerruti, lembrou que existem atualmente vários programas de apoio social que cobrem este tipo de necessidade, por exemplo os cartões de alimentação.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, encontrou-se na quarta-feira com um grupo de líderes de organizações da sociedade civil para expressar a rejeição à "perseguição judicial à liderança política e social", bem como a sua preocupação com os distúrbios sociais que têm sido registados no país.

A manifestação de hoje ocorre depois de Batakis ter anunciado um pacote de medidas para "equilibrar as contas públicas do Estado", em consonância com o acordo assinado em março com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que tem sido o principal foco de tensões na coligação governamental.

"Não vamos gastar mais do que temos", disse a ministra da Economia, na segunda-feira, mantendo o compromisso de controlar os gastos públicos, para tentar conter a dívida do Estado.

As fricções entre as organizações sociais e o Governo também se agravaram nas últimas semanas na sequência de declarações proferidas pela vice-presidente Cristina Kirchner, que criticou publicamente a forma como os movimentos sociais distribuem os planos de transferência de rendimentos entre a população mais vulnerável.

Segundo os últimos dados oficiais, a pobreza atinge 37,3% dos argentinos, um número mais baixo quando comparado com os indicadores apresentados pelo Observatório da Dívida Social da Universidade Católica que apontam para 43,8% da população.