Bolsonaro desiste de ir à cimeira do Mercosul no Paraguai

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou esta quinta-feira que desistiu de ir à cimeira do Mercosul que será realizada na próxima semana no Paraguai, embora não tenha esclarecido os motivos de sua ausência no encontro.

"Eu disse que não vou mais. Na política você pode voltar atrás em algumas coisas, mas minha decisão até agora é não ir para o [encontro do] Mercosul", disse Bolsonaro, em entrevista ao canal de notícias CNN Brasil.

Bolsonaro, que procura a reeleição em outubro, destacou o bom relacionamento com o Presidente paraguaio, Mario Abdo Benítez, mas ressaltou que, "apesar de sua convocação", não comparecerá à reunião do bloco formado por Brasil e Uruguai, Paraguai e Argentina.

A reunião de chefes de Estado do Mercosul, marcada para 21 de julho em Assunção, capital do Paraguai, será a primeira presencial após dois anos devido à pandemia de covid-19 e nela o Paraguai transferirá a presidência rotativa da organização para o Uruguai.

O debate em torno da redução da tarifa externa e as negociações internacionais unilaterais criaram fissuras dentro do bloco sul-americano.

Nesse sentido, o Uruguai informou na véspera que iniciou negociações com a China para a assinatura de um Acordo de Livre Comércio (TLC), apesar de as regras do Mercosul não permitirem que países negociem acordos fora do bloco.

"Em cada cimeira do Mercosul e em cada instância que tivemos, reafirmamos a vocação de abertura uruguaia. Isso não contraria nem se opõe a pertencer ao bloco", enfatizou o Presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou.