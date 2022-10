União Europeia está mais representativa dos cidadãos, mas precisa de "mais votações por maioria" e menos decisões por unanimidade no futuro

Vista muitas vezes como distante dos cidadãos que representa, a União Europeia tornou-se uma instituição mais representativa das posições dos europeus nos últimos anos. A conclusão é de um novo estudo publicado há dias no “Journal of European Public Policy”, que analisou as políticas laborais e sociais decididas por Bruxelas antes e depois do Tratado de Amesterdão, assinado em 1997, em vigor desde 1999, e que introduziu o processo de codecisão (decisão conjunta) entre o Conselho da Europa e o Parlamento Europeu – na prática, reforçando o peso deste último órgão no processo legislativo. Estes dados foram cruzados com os resultados dos vários inquéritos de opinião pública feitos aos cidadãos europeus ao longo dos anos.

