Sri Lanka. “O fim da presidência de Gotabaya Rajapaksa é o fim de uma era”

Às oito da manhã de Portugal, esta quarta-feira, as notícias que chegavam do Sri Lanka mostravam que a agitação estava instalada. Fora declarado o estado de emergência no país, depois de o Presidente Gotabaya Rajapaksa – que já tinha anunciado a sua demissão no seguimento de uma invasão da residência presidencial – fugir num avião da Força Aérea com destino à capital das Maldivas, para se afastar dos protestos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler