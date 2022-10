Sobram seis na corrida a Downing Street: Zahawi e Hunt eliminados, Sunak é o mais votado, mas Penny Mordaunt segue-o de perto

Antes de estarem depositados e contados os votos da primeira ronda da eleição do futuro líder do Partido Conservador britânico, esta quarta-feira à tarde, a ministra do Comércio Internacional, Penny Mordaunt, aparecia, numa sondagem do YouGov, como o nome que venceria todos os outros candidatos numa disputa a dois a cargo dos membros do partido.

Não é possível saber como votarão os militantes tories de todo o país quando a corrida se reduzir a dois nomes. Por agora decorrem as rondas para eliminar seis dos oito candidatos e o apoio a Mordaunt na bancada parlamentar é claro: 67 votos. Mais do que isso só o ex-ministro das Finanças Rish Sunak, o mais conhecido dos nomes.

Em terceiro lugar aparece Liz Truss, ministra dos Negócios Estrangeiros, também um nome forte, com 50 votos: em quarto, Kemi Badenoch, secretária de Estado na Igualdade Social e considerada uma estrela no Partido, aos 42 anos. Teve 40 votos. Logo depois aparece o deputado que preside à Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, Tom Tugendhat, com 37 votos; e em último a procuradora-geral Suella Braverman, com 32.

Abaixo do limiar de 30 votos ficaram Nadhim Zahawi, atual ministro das Finanças, e Jeremy Hunt, deputado e ex-ministro da Saúde e dos Negócios Estrangeiros. São, portanto, eliminados e não avançam para a próxima ronda, que deverá realizar-se quinta-feira. Zahawi anunciou que não irá apoiar ninguém. Esther McVey, a número dois da candidatura de Hunt, promete estudar todas as propostas antes de decidir.

De regresso à sondagem do YouGov, se o voto dos militantes do Partido Conservador acontecesse agora, Mordaunt venceria Sunak por 67% contra 28%. Também bateria Liz Truss, que aparece à frente de Sunak, por 55% contra 37%. Os resultados apoiam-se numa amostra de 876 membros. Os conservadores que podem votar são cerca de 100 mil.

As descobertas são semelhantes aos resultados de uma pesquisa com cerca de 950 membros do partido, publicada por um site de análise política próximo dos conservadores, ConservativeHome, na terça-feira.

Uma história engraçada sobre conhecimento fictício

Uma sondagem da Ipsos Mori descobriu ainda um dado preocupante sobre quão esclarecidos estão os britânicos sobre a eleição daquele que será o próximo primeiro-ministro: 12% afirmam saber “muito” ou “bastante” sobre Stewart Lewis, um candidato fictício inventado por aquela empresa de consultas públicas. Os que dizem saber muito sobre o inexistente Lewir, 6%, são mais do que os 5% que sabem “muito” sobre Suella Braveman, Kemi Badenoch ou Tom Tugendhat, que são de carne e osso e ainda estão na disputa por Downing Street.

Outra sondagem, esta da consultora política Savanta, mostra que apenas 11% dos eleitores reconheceriam uma fotografia de Mordaunt. Já Sunak aparece com 66% de probabilidade de ser reconhecido por um eleitor comum, e Truss com 33%.

E outra história sobre tradições partidárias

Antes desta votação, todos os candidatos foram apresentar credenciais perante um grupo de conservadores, conhecido como “o grupo 92” por ser esse o número da porta da casa do deputado Patrick Wall, onde se reuniram pela primeira vez em 1964 com o objetivo de “manter o partido conservador…conservador”. Essa preocupação mantém-se e esta quarta-feira os deputados levaram-na para os interrogatórios a que submeteram os oito potenciais substitutos de Boris Johnson. O “grupo 92” pode não estar nas notícias todos os dias, mas é formado por deputados com muito peso intelectual no partido, não só porque também votam nesta escolha de líder mas porque podem facilmente convencer colegas.

A jornalista da Sky News Liz Bates acompanhou a reunião desta quarta-feira e escreveu um texto interessante sobre a opinião coletiva do grupo ou, melhor dizendo, aquilo a que dão mais importância na hora de escolher o “seu” conservador ou conservadora. Quem entrou primeiro na sala foi Sunak: “receção mista”, diz Bates. Um dos deputados disse à jornalista que “é fraco na questão do corte de impostos”, mas outro disse que Sunak era “apenas realista, quer dizer a verdade às pessoas e não o que elas querem ouvir”.

A reunião seguinte correu bem melhor para Truss, com uma das “juradas” a classificá-la como “muito forte em valores conservadores, aspiração e oportunidade” e com “ideias interessantes para colocar a economia a andar de novo”.

Tugendhat e Mordaunt terão enfrentando o pior destes interrogatórios, já que são vistos como moderados. Ao contrário, a maior onda de apoio foi para Badenoch, que até recebeu uma ovação de tradicionais murros na mesa, expressão de apoio a algo que é dito. O deputado Julian Knight terá descrito a jovem ministra da Igualdade Social como “uma estrela em ascensão”.