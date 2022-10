Primeiro-ministro do Sri Lanka nomeado Presidente interino. Polícia lança gás lacrimogéneo contra manifestantes em Colombo

O primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, foi nomeado Presidente interino após o chefe de Estado cingalês, Gotabaya Rajapaksa, ter fugido para as Maldivas, anunciou hoje o presidente do Parlamento local.

"Devido à sua ausência do país, o Presidente Rajapaksa disse-me que nomeou o primeiro-ministro para assumir a Presidência, de acordo com a Constituição", disse Mahinda Yapa Abeywardana, num breve discurso transmitido pela televisão.

A Constituição cingalesa prevê, em caso de renúncia do Presidente, que o primeiro-ministro assuma o governo interino até o Parlamento escolher um deputado que exercerá o poder até ao final do mandato em curso, ou seja, novembro de 2024.

Hoje, a polícia do Sri Lanka lançou gás lacrimogéneo para conter milhares de manifestantes reunidos diante do escritório de Ranil Wickremesinghe, em Colombo, disseram jornalistas da agência de notícia AFP no local.

Os manifestantes exigiam a renúncia do ainda primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, após a fuga de Gotabaya Rajapaksa para as Maldivas.

"Vai para casa, Ranil! Vai para casa, Gota!, gritavam os manifestantes.

O Sri Lanka declarou hoje o estado de emergência após o Presidente ter fugido do país que vive uma crise económica devastadora.

"O Presidente saiu do país, o estado de emergência foi declarado para fazer frente à situação vivida no país", tinha afirmado antes o porta-voz do primeiro-ministro, Dinouk Colombage, à AFP.

Nos últimos dias, os manifestantes ocuparam vários edifícios governamentais, exigindo a demissão dos principais líderes políticos.

O Presidente, Gotabaya Rajapaksa, que tinha concordado em abandonar o cargo, a mulher e dois guarda-costas deixaram o Sri Lanka a bordo de um avião da Força Aérea com destino à capital das Maldivas.

Rajapaksa é acusado de má gestão económica, que levou o país a assumir a incapacidade de financiar as importações mais essenciais para os seus 22 milhões de habitantes devido à falta de moeda estrangeira.

Colombo falhou no pagamento de uma dívida externa de 51 mil milhões de dólares (50,9 mil milhões de euros) em abril e está em conversações com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para uma possível ajuda de emergência.