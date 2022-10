Estado de Direito: Hungria e Polónia pouco ou nada fizeram para deixarem de ser uma preocupação

Se dúvidas havia sobre a necessidade de salvaguardar os direitos humanos e o Estado de Direito, a invasão da Ucrânia veio refrescar a memória dos 27, levando-os a multiplicar as declarações em defesa dos valores europeus, a que se juntaram seis pacotes de sanções à Rússia, que saíram caros também aos europeus. Foi o preço a pagar pela defesa dos princípios democráticos.

No entanto, quando olha para dentro, a União Europeia continua a encontrar problemas e falhas no respeito pelos próprios princípios fundadores. E, sem surpresas, Hungria e Polónia mantêm-se nos topo das preocupações, pisando vários riscos vermelhos.

No terceiro relatório anual sobre o Estado de Direito nos 27, o executivo comunitário concluiu que Budapeste pouco ou nada fez para corrigir a falta de independência do sistema judicial, ignorando quer os alertas feitos nos anos anteriores, quer no âmbito do processo aberto contra o país em 2018 (e que continua longe de chegar a um desfecho).

O Governo de Viktor Orbán - que em abril saiu ainda mais reforçado das eleições legislativas - não dá sinais de cedências, pelo contrário. "As decisões de não investigar e processar a corrupção continua a ser motivo de preocupação, num ambiente em que os riscos de clientelismo, favoritismo e nepotismo na administração pública estão por resolver", pode ler-se na avaliação de Bruxelas, que enumera ainda uma longa lista de problemas: do financiamento dos partidos à falta de implementação da estratégia anticorrupção, culminando na perigosa falta de independência dos média húngaros.

"A compra contínua de grandes quantidades de publicidade estatal nos meios de comunicação social pró-governo cria um jogo desigual. O serviço público opera num sistema institucional complexo, com preocupações sobre a sua independência editorial e financeira", é dito ainda.

Nada que preocupe aquele que é - depois da saída de Angela Merkel - o líder europeu há mais tempo em exercício. Várias vezes tem atacado o executivo de Ursula von der Leyen. Recentemente apontou-lhe o dedo por ter proposto um embargo ao petróleo russo. Budapeste foi contra a medida e só aprovou o sexto pacote de sanções, porque conseguiu uma exceção que lhe permite manter as compras a Moscovo.

Juntamente com a Polónia, a Hungria tentou acabar com o novo mecanismo sobre o Estado de Direito, que implica cortes nos fundos para os prevaricadores. Perdeu a batalha no Tribunal Europeu de Justiça, mas nem por isso tem feito reformas para evitar cortes no futuro. É outro dos muitos braço de ferro que mantém com a Comissão Europeia.

Orbán não quer seguir as recomendações europeias e o executivo comunitário não lhe aprova o Plano de Recuperação e Resiliência, nem lhe desbloqueia os fundos da bazuca. Budapeste não toca nos milhões da bazuca, mas o impasse tem contaminado outras negociações. No mês passado, a Hungria boicotou a aprovação pelos ministros das Finanças de uma taxa mínima de 15% sobre as multinacionais (e não só) que operam na UE . O receio é de Orbán use o poder de veto para travar vários outros dossiers que exijam unanimidade.

Neste ponto, a Polónia está um pouco melhor. Também ameaçou travar o imposto sobre as multinacionais, mas deixou cair o veto depois de ver o Plano de Recuperação polaco aprovado. As longas e duras negociação com a Comissão Europeia terminaram com a luz verde ao PRR, apesar das muitas críticas do Parlamento Europeu, a uma alegada complacência de Bruxelas com Varsóvia.

Polónia tem PRR, mas milhões estão dependentes das reformas no judicial

A Polónia é um dos países que mais sente as consequências da guerra na vizinha Ucrânia, acolhendo milhares de refugiados. E é também tendo em conta as circunstâncias que Bruxelas lhe aprovou os planos de investimento e reformas. Quanto aos milhares de milhões do PRR só deverão ser transferidos quando as reformas prometidas por Varsóvia no sistema de justiça se materializarem. Algo, que a Comissão volta a lembrar no relatório desta quarta-feira.

"No RRP, a Polónia comprometeu-se a fazer reformas ao regime disciplinar dos juízes, a desmantelar a Câmara Disciplinar do Supremo Tribunal (...) com o objetivo de reforçar aspetos da independência do poder judicial", pode ler-se. No entanto, no mesmo parágrafo, a Comissão reconhece que apesar disso persistem "preocupações sérias" sobre a independência judicial, a que se soma a postura recente da Polónia, de desafiar a primazia do direito comunitário. Um procedimento por infração continua aberto.

No campo do combate à corrupção muito continua também por fazer, tal como no âmbito da liberdade de imprensa. São identificados riscos ao pluralismo e à independência do serviço público, falta transparência sobre os proprietários dos média e, no geral, "o ambiente em que trabalham os jornalistas continua a deteriorar-se, multiplicando-se os processos com vista à intimidação.

Este ano, e pela primeira vez, a Comissão vai além da identificação dos problemas e faz também recomendações aos 27. No caso polaco, vão ao encontro dos problemas assinalados, a que se soma ainda a necessidade de "separar a função do ministro da Justiça da do Procurador-Geral, de forma a assegurar a independência da procuradoria em relação ao Governo".

Grécia com avisos sobre liberdade de imprensa

Mas as ameaças ao Estado de Direito não são exclusivo da Polónia e Hungria. Outros países recebem avisos e recomendações. No caso da Grécia, a Comissão assinala que a "a situação dos jornalistas suscita preocupações significativas, por continuarem a enfrentar ameaças e ataques, ao mesmo tempo que o ambiente profissional se deteriora". Na semana passada, o primeiro-ministro grego Kyriákos Mitsotákis insultou um jornalista durante uma conferência de imprensa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

Também a Bulgária regista "preocupações crescentes com o funcionamento do Supremo", a que se juntam outras recomendações em termos de luta contra a corrupção e independência do sistema judicial. O país terá ainda de implementar as medidas com que se comprometeu no Plano de Recuperação e Resiliência.

Ciberataques ao Expresso nos alertas de Bruxelas

Quanto a Portugal, Bruxelas não mostra grande inquietação com o estado do Estado de Direito no país. Porém, assinala "alertas na sequência de ciberataques a grupos de comunicação social", tal como sucedeu no início do ano com a SIC e o Expresso. Ainda assim, o enquadramento legislativo que protege os jornalistas é tido como "forte".

Já no que diz respeito ao sistema judicial, o relatório sublinha os “resultados positivos” da criação de equipas de reação rápida nos tribunais administrativos e fiscais e o "reforço" do quadro legislativo de combate à corrupção. Porém, considera que há “preocupações com a falta de recursos para a prevenção , investigação e acusação de casos relacionados com corrupção, incluindo de alto nível”.

Nas recomendações feitas ao país, é pedido que "assegure recursos suficientes para prevenir, investigar e julgar a corrupção”, incluindo através da "rápida operacionalização" do novo Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC).