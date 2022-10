E no fim eram oito: arranca a eleição do próximo primeiro-ministro do Reino Unido, com duas mulheres no topo das apostas

Oito deputados do Partido Conservador do Reino Unido conseguiram apoios suficientes no grupo parlamentar (20 nomeações) para prosseguirem para a próxima fase. São eles Kemi Badenoch, Suella Braverman, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, Rishi Sunak, Liz Truss, Tom Tugendhat e Nadhim Zahawi. De fora ficaram o ex-ministro da Saúde Sajid Javid, o ministro dos Transportes Grant Shapps e o deputado Rehman Chishti. Não alcançaram o limiar mínimo de apoios.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler