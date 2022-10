Governo espanhol confirma guinada à esquerda no debate do Estado da Nação

Foi numa ofensiva contra o pessimismo reinante que o chefe do Governo espanhol estruturou o seu discurso no debate sobre o Estado da Nação, iniciado esta terça-feira no Congresso dos Deputados e que se estende por três dias. Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda), anunciou um vasto pacote de medidas destinadas a combater os efeitos da grave crise económica que assola o país, materializada numa inflação imparável e no aumento descontrolado das dificuldades para milhões de famílias.

As iniciativas do governante têm um nítido tom de esquerda, numa tentativa do Executivo de atrair muitos votantes tradicionais desiludidos e o apoio de simpatizantes que se afastaram. Sánchez chamou aos seus adversários “traficantes do medo” e “profetas da catástrofe”, por aproveitarem as presentes circunstâncias desfavoráveis, sobretudo as causadas pela guerra da Ucrânia, para infundir medo entre os cidadãos em relação ao futuro imediato.

O debate parlamentar, que não está constitucionalmente previsto mas ganhou natureza de compromisso anual em 1983, por iniciativa do então primeiro-ministro Felipe González (também socialista), não se realizava desde 2015, por causa de repetidas eleições legislativas. É a ocasião mais adequada para analisar, a partir dos vários quadrantes políticos, a situação geral do país, como fizeram o próprio Sánchez, a porta-voz do Partido Popular (PP, conservador, maior força da oposição), Cuca Gamarra, e as demais bancadas, em representação de 20 partidos políticos. O recém-eleito líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, assistiu à sessão enquanto membro do Senado, mas sem intervir, já que não é deputado.

O cerne do discurso de Sánchez evitou, segundo as suas próprias palavras, uma avaliação de decisões passadas. Centrou-se antes em propor iniciativas de futuro que favoreçam principalmente a “classe média e trabalhadora” espanhola, a mais afetada pelos efeitos da crise. O chefe do Executivo declarou-se “muito consciente” dessa realidade.

Novos impostos sobre energéticas

Nesse sentido, enumerou um catálogo de medidas transcendentes. As mais relevantes são a criação de dois novos impostos temporários, que incidem sobre os lucros extraordinários das empresas energéticas (petróleo e gás) e das sociedades financeiras (banca), nos próximos dois anos a partir de 2023. O Governo planeia cobrar por esta via fiscal 7000 milhões de euros. Mais adiante serão exigidos similares sacrifícios às grandes companhias elétricas e às grandes empresas. As reações adversas dos sectores visados tiveram reflexo nas Bolsas espanholas, onde a banca chegou a cair 13%.

O Governo anunciou ainda que um milhão de estudantes espanhóis que beneficiam de bolsas receberão um montante suplementar de 100 euros por mês durante o ano letivo e que o transporte coletivo suburbano e de média distância coberto pela rede ferroviário gerida pela empresa pública Renfe será gratuito até dezembro.

As novas medidas somam-se às adotadas em março para combater os alarmantes aumentos dos preços: subvenção de 20 cêntimos por litro de combustível para automóveis; extensão da tarifa social para o consumo elétrico; descida de 10% para 5% do IVA na fatura da luz; aumento de 15% aos beneficiários do Rendimento Mínimo Vital e de pensões não contributivas; e cheque compensatório de 200 euros mensais para as famílias com rendimentos anuais inferiores a 14 mil euros.

Sánchez congratulou-se pela eficácia do pacto entre Portugal e Espanha, apoiado pela União Europeia, para impor tetos ao preço do gás. É a chamada “exceção ibérica”.

O Executivo assegura que entre o pacote de medidas de março e o que Sánchez levou para o debate do Estado da Nação serão mobilizados cerca de 15 mil milhões de euros, cujo efeito travará em pelo menos 3,5 pontos percentuais a subida da inflação. Sem as novas medidas, calcula o Governo, a taxa poderá chegar aos 14% no final de 2022.

Unidas Podemos festeja

Face à visão mais catastrofista da oposição, Sánchez apresentou um panorama risonho da economia espanhola, com crescimento do PIB de 4%, mais de 20 milhões de contribuintes para a Segurança Social e menos de três milhões de desempregados, pela primeira vez em muitos anos.

O dirigente socialista atribui a “poderosos interesses económicos, apoiados pelos seus terminais mediáticos”, o propósito decidido de “derrubar o Governo”. Criticou ainda recentes afirmações de Núñez Feijóo, que assegurou que Espanha se aproxima “de uma profundíssima crise económica”. O jornal progressista “El País” escreveu num editorial, domingo, que “lançar esta bomba é irresponsável, imprudente e imoral”. Isto porque “não há certeza desse cenário, como recordou a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, nem é inevitável”.

A frente de esquerda radical Unidas Podemos (UP, coligada com o PSOE no Governo) mostrou-se muito satisfeita com o discurso de Sánchez e reivindicou a autoria de várias das medidas prometidas pelo primeiro-ministro. “Reorientámos o rumo do Governo”, regozijou-se a ministra dos Direitos Sociais, Ione Belarra, secretária-geral da UP. Refere-se à guinada à esquerda das políticas do Executivo. Esta decantação ideológica fora exigida pela UP, em semanas recentes, enquanto Espanha alinhava com a NATO em relação à guerra da Ucrânia, dava uma reviravolta na posição sobre o Sara Ocidental (a favor de Marroocos) e prometia subir o gasto da Defesa até 2% do PIB em 2029, aceitando novos destroyers dos Estados Unidos na base aeronaval de Rota (Cádis).

O PP, que respira otimismo pela chegada à chefia de Núñez Feijóo e pelos recentes triunfos nas eleições regionais da Andaluzia, Castela e Leão e Madrid, considera que tem a ganhar com o caminho escolhido por Sánchez, expresso no seu tom e nas medidas anunciadas contra a inflação. Ramón Serrano, professor de Direito Político na Universidade de Castela La Mancha, frisa que “Sánchez deixa ao PP o espaço do centro, onde reside o seu verdadeiro viveiro eleitoral”. As mais recentes sondagens de âmbito nacional dão aos populares uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o PSOE, que perderia as legislativas caso se celebrassem agora.