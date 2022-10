Covid-19. Casinos fechados, máscara obrigatória e passeios proibidos: Macau entra em confinamento

Macau está em confinamento desde segunda-feira. Salvo exceções de trabalhadores em serviços considerados essenciais, passou a ser obrigatório ficar em casa. Os serviços públicos não urgentes voltaram a fechar, bem como as atividades comerciais não essenciais, incluindo os casinos.

“Todas as pessoas têm de permanecer no domicílio, salvo por motivos de trabalho necessário e compra de bens básicos para a vida quotidiana ou por outros motivos urgentes; as pessoas têm de usar máscara quando saírem, tendo os adultos de usar máscaras do tipo KN95 ou de padrão superior”, pode ler-se no despacho emitido pelo Chefe do Executivo da região, Ho Iat Seng.

As pessoas não podem sair de casa mesmo em caso de passeios sanitários ou para passear animais de estimação. “Não considero que passear um animal na rua seja uma actividade fundamental para a subsistência da vida quotidiana da população. Espero que compreendam que estamos num momento crucial da prevenção da pandemia”, disse Lei Tak Fai, representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, citado pelo Hoje Macau. Correr ao ar livre ou “passear na rua sem objetivo” foram outras das atividades que esclareceu serem proibidas. Segundo o Jornal Tribuna de Macau, o secretário para a Administração e Justiça reconheceu que é exigido que as pessoas não saiam de casa, mas rejeitou que esteja a ser implementado um confinamento geral.

Só as entidades consideradas como serviços públicos essenciais e estabelecimentos “necessários para manter a vida quotidiana dos cidadãos” – tais como supermercados, farmácias ou restaurantes – podem manter-se abertos. Podem ainda ser atribuídas autorizações excecionais. No domingo, as autoridades entregaram mais de 10 mil cartões de permissão especial às empresas e estabelecimentos, para os seus trabalhadores poderem apanhar autocarros públicos.

“Há duas filosofias. Na China, Hong Kong e Macau, estamos a adotar uma filosofia diferente, temos a dinâmica de zero [casos], enquanto no Ocidente se fala em coexistência pacífica. Temos dados científicos, mas claro, quando adotamos estas medidas é basicamente política social dirigida”, comentou o analista político Larry So, em declarações ao Expresso.

aleksander solum

Apesar de considerar que o Governo de Macau conta com o apoio das pessoas, Larry So aponta que há uma perceção generalizada de que as medidas “têm um enorme impacto sobre a comunidade”, nomeadamente em termos económicos. O preço para isso são mais apoios. “A condição para as pessoas de Macau aceitarem que o Governo feche a comunidade é este providenciar de compensações e benefícios sociais. O governo providencia alguns benefícios ou compensação a diferentes comunidades ou grupos de pessoas, mas desta vez há um grande número de pessoas que não pode beneficiar desta compensação”, observou.

Sinais de obediência

Na terça-feira da semana passada, dias antes de as medidas restritivas serem anunciadas pelo governo, um artigo publicado no Diário do Povo, jornal oficial do Partido Comunista da China, indicava que a abordagem de Macau não tinha sido satisfatória. Segundo o jornal Ponto Final, o texto apontava que, para lidar com a pandemia, era necessário ajustar estratégias e que um inquérito sobre as medidas mostrava que “o sentimento comum é que as atuais medidas de prevenção não são suficientemente rígidas, oportunas e compactas”.

Larry So considera que o artigo teve influência na adoção de medidas mais rígidas por parte de Macau. “Fechar [os casinos] é um indicador muito claro para mostrar ao Governo Central em reação ao Diário do Povo que estamos a adotar as medidas mais duras”, disse o analista. Esta foi apenas a segunda vez que os casinos da região fecharam.

O Centro de Operações de Proteção Civil anunciou na segunda-feira que numa fase inicial as ações de patrulhamento apenas iam servir para apelar aos indivíduos para cumprirem as medidas de prevenção da pandemia, mas que posteriormente as autoridades vão passar a sancionar quem estiver em incumprimento. A Lei de prevenção, controlo e tratamento de doenças transmissíveis da cidade, criada em 2004, prevê, por exemplo, que o incumprimento de medidas de isolamento ou de restrições ao movimento de pessoas de zonas específicas seja punida com pena de prisão até dois anos ou multa.

A Lusa noticiou que as forças de segurança locais identificaram nove pessoas por violação de medidas de confinamento parcial, a maioria das quais por não usarem máscara na rua, e emitidos avisos a 810 pessoas por violarem as regras.

As autoridades da região dizem que o número de infecções na comunidade tem diminuído, atribuindo esse resultado aos consecutivos testes em massa e medidas como a redução da aglomeração de pessoas. Mas o impacto não é apenas financeiro, tendo sido levantados alertas para a pressão que o confinamento acarreta para a saúde mental da população. Paul Pun, secretário-geral da Caritas Macau, disse ao Expresso que desde que o primeiro caso na comunidade em junho foi descoberto, a instituição recebeu 500 chamadas de apoio, das quais 18 estavam relacionadas com suicídio, um volume superior ao habitual.

Em época de pandemia, a instituição desdobra-se em apoios: abrigo e comida a trabalhadores migrantes, transporte a quem não tem autorização para andar nos autocarros públicos mas precisa de se apresentar nos serviços de migração e para pacientes em cadeiras de roda, apoio a idosos em zonas com restrições a quem não são feitas entregas de comida.

Pun considera que são aceitáveis mas que deviam ser comunicadas com mais antecedência. E já pensa no final desta onda de contágio. “Penso que depois destes casos de covid serem contidos, temos de encorajar os cidadãos seniores a serem vacinados”, disse, sugerindo ainda o lançamento de um “sistema de Macau”.