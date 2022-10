Eleição do sucessor de Boris Johnson começa nesta quarta-feira e o vencedor é anunciado a 5 de setembro. Conheça as regras

Os candidatos a suceder a Boris Johnson à frente do Partido Conservador britânico e do Governo do Reino Unido ficaram a conhecer esta segunda-feira as regras do jogo. A eleição começa quarta-feira e o vencedor será anunciado a 5 de setembro.

Para serem aceites na corrida os aspirantes às chaves do n.º 10 de Downing Street terão de reunir o apoio de pelo menos 20 deputados. É possível que nem todos os 11 deputados que já declararam a intenção de concorrer atinjam esse limiar.

Os moldes da eleição foram anunciados pelo deputado Graham Brady, reconduzido no mesmo dia como presidente do Comité 1922, um poderoso grupo de parlamentares tories sem funções governativas que gere as eleições e moções de censura internas do partido do primeiro-ministro demissionário. Johnson anunciou a renúncia no passado dia 3, mas fica em funções até estar consumada a escolha do sucessor.

Debate aprofundado, mas rápido

Terça-feira é o único dia para os deputados declararem formalmente apoio aos vários candidatos. No final do dia saber-se-á quantos dos 11 candidatos vão mesmo constar do boletim de voto. No dia seguinte inicia-se a primeira fase da eleição, em que o grupo parlamentar (358 deputados) reduz o total de aspirantes a apenas dois.

Isso consegue-se em sucessivas rondas de votação, em que vão sendo eliminados os candidatos que reúnam menos votos. Na primeira volta, explicou Brady, caem os que tiverem menos de 30 votos. Daí em diante, vão saindo da corrida os menos votados. Quando só sobrarem dois, a palavra é dada a todos os militantes conservadores, em número de 100 mil.

As regras anunciadas significam que nos debates marcados para segunda e terça-feira da próxima semana, respetivamente na ITV e na Sky News, já não estarão todos os candidatos anunciados nem os que venham a conseguir oficializar a candidatura.

Brady, cuja direção foi renovada, recusa a ideia de que as regras anunciadas, mais exigentes do que as de há três anos, quando Johnson venceu (eram precisos só oito apoios para se ser candidato) significassem uma “discriminação” dos candidatos menos conhecidos. Espera que dentro de uma semana possa já só haver dois candidatos.

Acontece, defende o deputado, que é necessário que a disputa aconteça com “razoável rapidez”, embora com “debate adequado no partido”. “Temos de assegurar que haja um período decente antes de o resultado ser anunciado, a 5 de setembro. Temos de assegurar que haja hipótese razoável para o partido e o país conhecerem e questionarem os candidatos.”

Corrida contra o tempo

Dos 11 candidatos declarados, e pelas contas do diário conservador “The Telegraph”, só o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak (com 39 nomeações), a secretária de Estado do Comércio Penny Mordaunt (24) e o deputado Tom Tugendhat (21) preenchem o requisito indicado por Brady. Os demais têm pouco mais de 24 horas para conseguir mais apoios.

Além destes três, anunciaram candidaturas a ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss (16 apoiantes); o novo ministro das Finanças vindo da pasta da Educação, Nadhim Zahawi (15); a secretária de Estado da Administração Local, Kemi Badenoch (14); o deputado e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros Jeremy Hunt (14), que perdeu a última disputa interna para Johnson, há três anos; a procuradora-geral, Suella Braverman (12); o ex-ministro da Saúde Sajid Javid (12), cuja demissão, quase simultânea com a de Sunak, ajudou a precipitar a queda do primeiro-ministro; o ministro dos Transportes, Grant Shapps (8); e o subsecretário de Estado dos Negócios Estrangeiros Rehman Chishti, que não tem apoios além do seu próprio desejo de chefiar o Governo de Sua Majestade.

A imprensa britânica põe a hipótese de a ministra do Interior, Priti Patel, também avançar. A própria terá dito, segundo o tabloide “The Mirror”, que é a conservadora eurocética mais bem posicionada. Procura o apoio do Grupo de Estudos Europeus, que reúne deputados que apoiaram a saída da União Europeia.

Uma sondagem do site Conservative Home, que tem reputação de medir bem a temperatura aos militantes tories, indica que Penny Mordaunt é a favorita das bases, seguida de Badenoch, Sunak, Braverman, Truss, Tugendhat, Hunt, Zahawi, Javid, Shapps e Patel (que não é candidata assumida). Nenhum obtém mais de 20% das preferências.

Claro está que é apenas um estudo de opinião e, em todo o caso, os militantes só têm voto depois de o grupo parlamentar (cujas preferências nem sempre coincidem com as das bases) terem reduzido o leque de aspirantes a dois.

Boris não apoia ninguém

O primeiro-ministro demissionário assegurou esta segunda-feira que se manterá neutro na eleição, para não “prejudicar as chances de ninguém”. Johnson, que prometeu também governar apenas em gestão até ao fim da eleição do seu sucessor, está ciente de que o fim do seu Executivo foi singular. Dezenas dos seus integrantes demitiram-se entre terça e quinta-feira, incluindo alguns dos escolhidos para render os primeiros a apresentar a renúncia.

Com a exceção de Jeremy Hunt e Tom Tugendhat, todos os candidatos declarados fizeram parte dos seus executivos. Vários são os que têm tentado distanciar-se da figura do chefe caído.

O eleito para líder do Partido Conservador será automaticamente nomeado pela rainha para o cargo de primeiro-ministro (o 15.º do longo reinado de Isabel II, após Winston Churchill, Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, Harold Wilson, Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May e Boris Johnson).

No dia em que for anunciado o vencedor da corrida, Johnson dirigir-se-á ao palácio de Buckingham para apresentar a renúncia formal à soberana. Isto porque, apesar de demissionário, o país não pode estar sem Governo. Caso tivesse abandonado mesmo o cargo ao anunciar a partida, como muitos defenderam, teria de ser nomeado um primeiro-ministro interino até ao desfecho da eleição interna no partido. O próprio Johnson rejeitou esse cenário.

Caso se confirme que a corrida dura até 5 de setembro, Johnson terá ficado no cargo de primeiro-ministro mais 12 dias do que a sua antecessora. É a 24 de agosto próximo que iguala Theresa May em longevidade no poder. Mas o consulado pode terminar antes, caso poucos candidatos se qualifiquem e haja desistências. Quando May foi eleita, em 2016, não chegou a haver votação dos militantes, pois a sua adversária direta, Andrea Leadsom, abandonou a corrida após uma gafe.

Johnson terá governado, três anos e 36 dias se chegar a 5 de setembro no poder. Será o 31.º mais duradouro em 55 ocupantes do cargo. No século XX só fica à frente de Theresa May, Gordon Brown, James Callaghan, Alec Douglas-Home, Anthony Eden, Neville Chamberlain, Andrew Bonar Law e Henri Campbell-Bannerman.