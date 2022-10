De cinco mil capacetes a artilharia pesada: como evoluiu e o que implicou a ajuda alemã à Ucrânia

O chanceler alemão prometeu mudança na política externa e na segurança quando discursou a 25 de fevereiro, um dia após a invasão russa da Ucrânia. Novos tempos. Após 16 anos de pequenos passos, ponderação e contenção, uma Zeitenwende (mudança, novos tempos) na Alemanha é notícia. E uns querem mais do que outros que seja mesmo notícia.

O anúncio de um reforço inédito para a defesa de €100 mil milhões e a garantia expressa de 2% do Orçamento para alinhar compromissos com a NATO materializaram a mudança. Ao longo das últimas semanas, Olaf Scholz repetiu em várias ocasiões que o esforço financeiro do Governo federal fará das Forças Armadas alemãs as mais fortes da Europa. Assim regressava ao topo da agenda a exigência de liderança ao “gigante renitente”, repetida pelas mesmas vozes tonitruantes, internas e externas, que antes a lembraram sempre de que o “passo a passo” característico de Angela Merkel esbarrava numa crise. Só que agora o pano de fundo é a guerra na Europa.