Homem invade museu de arte de Dallas e destrói uma série de artefatos com 2000 anos

Um homem entrou à força no Museu de Arte de Dallas, no estado norte-americano do Texas. A segurança presente no local respondeu de imediato e durante a fuga do indivíduo este acabou por destruir várias peças em exposição no museu, incluindo três artefactos da Grécia Antiga com mais de 2000 anos.

“Ninguém ficou ferido e a pessoa não estava armada. Este foi um incidente isolado perpetrado por uma pessoa que atuou sozinha e, para o Museu, a sua intenção não era a de roubar arte ou algum objeto. Ainda assim, algumas peças de arte ficaram danificadas e estamos ainda em fase de avaliação da dimensão dos danos”, pode ler-se no comunicado divulgado pela direção museu. “Apesar de estarmos devastados pelo incidente, estamos agradecidos que ninguém se tenha magoado.”

Já em declarações à CNN, o diretor do museu admitiu que os estragos podiam chegar aos cinco milhões de dólares (cerca de 4,66 milhões de euros). Entre algumas das peças danificadas, as que se encontram em pior estado são três cerâmicas gregas — uma datada de 550-530 a.C. e duas de 450 a.C - e uma peça nativa-americana. E algumas dezenas de outras peças mais pequenas de vidro que “sofreram danos menores”.

O incidente aconteceu alguns dias depois de um homem ter atacado o quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, no Museu do Louvre, em Paris.