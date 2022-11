Colisão de dois comboios em Barcelona provoca um morto e pelo menos 86 feridos

O vagão de um comboio de mercadorias descarrilou durante a tarde desta segunda-feira junto à estação de Sant Boi, em Barcelona, e colidiu com um outro de passageiros. O acidente entre os dois veículos provocou um morto e pelo menos 86 feridos, escreve o “El Mundo”.

A empresa ferroviária Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya abriu uma investigação para apurar as causas do acidente, que acabou por vitimar mortalmente o maquinista do comboio de passageiros.

As autoridades e os serviços de emergência foram imediatamente mobilizados para o local, de forma a retirar rapidamente os 150 passageiros que viajavam no comboio.

Entre os 86 feridos a registar, a maioria sofreu contusões e alguns apresentam fraturas. Nove estão hospitalizados mas fora de perigo, enquanto os restantes 77, apenas com ferimentos ligeiros, já regressaram a casa.

O vice-presidente da Generalitat, Jordi Puigneró, esteve no local e explicou à comunicação social que o acidente ocorreu numa área em que “os dois comboios circulavam devagar”, acrescentando que tudo aconteceu quando o terceiro vagão do comboio de mercadorias descarrilou e colidiu com a cabine do comboio de passageiros.

Puigneró já enviou as condolências à família do maquinista em nome do governo catalão.