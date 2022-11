Ameaças de bomba afetam trânsito, escolas e jogo de futebol em Belgrado

Belgrado foi esta segunda-feira alvo de várias ameaças de bomba, situação que não foi confirmada mas que afetou escolas, restaurantes e uma partida de futebol e paralisou a circulação automóvel, durante a hora de ponta na capital da Sérvia. Nenhum dispositivo explosivo foi encontrado nas diferentes buscas realizadas, divulgou a polícia em comunicado. Também ainda não foi identificado o autor das alegadas ameaças de bomba, enviadas por correio eletrónico, noticia a agência Associated Press (AP).

Quase 100 escolas primárias foram evacuadas após as ameaças, assim como vários restaurantes e centros comerciais, pontes, um jardim zoológico, o aeroporto, uma estação ferroviária e a empresa de fornecimento de água. Um jogo da primeira divisão de futebol da Sérvia foi adiado, enquanto a polícia realizava buscas no estádio. As forças de segurança bloquearam ainda o trânsito nas pontes, durante a hora de ponta, o que causou um enorme engarrafamento.

"Mesmo que as ameaças pareçam falsas, não devemos encará-las de ânimo leve", referiu Branko Ruzic, ministro do governo sérvio. As autoridades ainda não divulgaram quem gerou as ameaças de bomba, que foram registadas nos últimos dias com um aumento gradual de intensidade.

Os ‘media’ sérvios noticiaram que todas as ameaças “vieram o exterior como um sinal de pressão” pela recusa da Sérvia em introduzir sanções contra a Rússia devido à invasão da Ucrânia. Estas alegações não puderam ser confirmadas de forma independente, acrescenta a AP.

A companhia aérea nacional Air Serbia tem enfrentado várias ameaças de bomba nos últimos meses, depois de ser a única empresa europeia, além das transportadoras turcas, a manter voos regulares para a Rússia, apesar de um embargo de voos ocidentais.

O ministro do Interior da Sérvia, pró-russo Aleksandar Vulin, disse que "a Sérvia é alvo de uma guerra híbrida que vem de diferentes endereços europeus".