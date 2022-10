Irão anuncia lançamento de dispositivos de investigação espacial

O Irão disse esta quinta-feira ter lançado uma transportadora de satélite com três dispositivos de investigação espacial, segundo a televisão estatal, embora não seja claro se algum dos aparelhos entrou em órbita ao redor da Terra.

"O lançador de satélite Simorgh enviou três dispositivos de investigação para o espaço", anunciou Ahmad Hosseini, um porta-voz do Ministério da Defesa iraniano, citado pela televisão do Estado.

O projeto pode desencadear condenação no Ocidente, numa altura em que decorrem em Viena negociações para tentar salvar o acordo nuclear de 2015 entre o Irão e as grandes potências.

Lançamentos anteriores foram criticados pelos Estados Unidos, que participam nas discussões indiretamente, dado Washington ter abandonado unilateralmente o pacto em 2018 e reestabelecido sanções a Teerão.

"Os objetivos de investigação previstos para este lançamento foram alcançados", disse Hosseini, sem dar mais pormenores.

Os Guardas da Revolução, forças de elite da República Islâmica, lançaram em abril de 2020 o seu primeiro satélite militar, tendo Washington considerado que tal provava que o programa espacial iraniano visava fins militares e não comerciais.

Os ocidentais suspeitam que o Irão está a tentar desenvolver, usando a tecnologia ligada aos satélites, lançadores balísticos de longo alcance capazes de transportar cargas convencionais ou nucleares. O Irão insiste não ter intenção de obter armas atómicas, garantindo que os seus programas balísticos e espaciais respeitam as resoluções da ONU.

As discussões em Viena para salvar o acordo nuclear foram relançadas no final de novembro após cinco meses de interrupção e contam com a participação de Teerão e dos cinco países ainda signatários do pacto (Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China).

O acordo, validado pela resolução 2231 do Conselho de Segurança da ONU, determina que o Irão "não realize qualquer atividade relacionada com mísseis balísticos projetados para transportar cargas nucleares, incluindo disparos recorrendo à tecnologia dos mísseis balísticos".